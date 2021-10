Het inmiddels opgeheven Irrational Games heeft samen met 2K Games in 2007 de basis gelegd van een bijzonder boeiende en stiekem ondergewaardeerde franchise. BioShock is in mijn ogen bij te weinig gamers bekend en dat is zonde. Met PlayStation Now zijn alle drie de games te spelen en dan hebben we het over de geremasterde versies met alle DLC. Het complete verhaal van Rapture tot Columbia en weer terug, met een hogere resolutie en betere framerate.

Ondanks dat de franchise al veertien jaar oud is, voelen de games niet verouderd. De gameplay is nog steeds een genot, vooral het rondslingeren met de Skyhook in BioShock Infinite gaat nooit vervelen. Het verhaal is in 2021 nog steeds zo briljant en relevant als toen en ik hoop dat er via PlayStation Now flink wat nieuwe spelers dezelfde prachtige ervaring gaan beleven als ik destijds.