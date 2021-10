Van de beschikbare abonnementsdiensten op de consoles is Nintendo met Switch Online veruit de goedkoopste. Voor een enkel account betaal je 3,99 per maand, 7,99 per kwartaal of maar 19,99 voor een heel jaar. Mochten er meerdere mensen van je Switch gebruikmaken, dan kun je ook een familie-abonnement nemen met toegang voor acht accounts. In dat geval betaal je 34,99 euro per jaar.

Zoals al aangegeven is het nog niet bekend wat de aankomende Expansion Pack voor de Nintendo 64 en Sega MegaDrive gaat kosten. Nintendo heeft aangegeven dat het hier in de komende weken meer informatie over zou bieden.