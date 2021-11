Een serie als The Sims heeft bijna geen uitleg meer nodig, maar voor wie de afgelopen 25 jaar toch onder een steen heeft gelegen: een korte uitleg. In The Sims is het aan jou als hand van God het leven van jouw Sims in goede banen te leiden. Dit begint bij het bouwen van een huis en het inrichten daarvan, maar gaat ook verder in het aansturen van relaties, het maken van moeilijke keuzes en ervoor zorgen dat ze een prettig leven leiden – of juist niet.

In The Sims 4 wordt dit concept natuurlijk doorgezet en met EA Play heb je een perfect startpunt om met de game kennis te maken. Het abonnement biedt je de Digital Deluxe-edition aan, wat zoveel wil zeggen als de basisgame en wat extra in-game content. Bevalt de game, dan is er nog een compleet scala aan uitbreidingen om te proberen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Landelijk Leven- en Paranormaal-uitbreidingen.