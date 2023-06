Splinter Cell: wat weten we nu echt?

Een remake, geheimzinnige vacatures en battle royales

Mocht je heel toevallig mijn biografie op Pixel Vault een keer gelezen hebben, dan weet je dat ik al LANG wacht op een vervolg van het verhaal van Sam Fisher/Splinter Cell. Het laatste deel, Blacklist, verscheen in 2013 (!) en er wordt al jaren gespeculeerd, geteased en geschreven over een eventuele nieuwe Splinter Cell. Inmiddels is er een remake aangekondigd, maar vorige maand was er nog nieuws over een Splinter Cell Battle Royale. Wat weten we nu eigenlijk echt zeker?

Nou, dat zet ik hieronder voor je op een rijtje. Wil je eerst meer lezen over de eerdere Splinter Cell-games? Lees dan dit artikel.

Aankondiging remake

Laten we beginnen met de Splinter Cell Remake. Ubisoft kondigde deze op 15 december 2021 aan met de mededeling dat de game “in the very earliest stages of development” was. In een video van Ubisoft North America vertellen ze meer over hoe ze de remake aan willen pakken en gaan ze in gesprek met ontwikkelaars die aan de allereerste games hebben meegewerkt en nu weer bij het project betrokken zijn.

Hun focus lijkt te liggen op de visuals en gameplay, die een grote verbetering door zouden moeten gaan met behulp van Ubisofts eigen Snowdrop engine. De gameplay en betere visuals, zoals lichteffecten, moeten de remake nog meer het gevoel geven dat je als geest door het spel gaat. Het is nog onzeker hoe ze dit anders zouden gaan doen dan in het origineel. In de reacties onder de video lijkt vooral angst te bestaan over het verpesten van het origineel. Het moet nog blijken of die angst terecht is.

Publicatie Firewall

Op 6 januari 2022 kondigde Ubisoft een nieuw Splinter Cell-boek aan dat op 15 maart 2022 in Amerika uitkwam en op 9 juni in Engeland. “Firewall: A Tom Clancy’s Splinter Cell Novel”, geschreven door James Swallow, gaat over Sarah Fisher (dochter van Sam Fisher) en speelt zich af in 2015, twee jaar na de gebeurtenissen van Blacklist. Het boek richt zich op Sarah die in de voetstappen van haar vader treedt, hoe hij hiermee omgaat en hoe Sarah het ervaart om in de schaduw van haar vader te werken en leven. Zelf heb ik nog steeds de stille hoop dat we ooit een vervolg in de Splinter Cell game-franchise krijgen, gebaseerd op dit boek.

Vacature scriptschrijver Ubisoft

In september 2022 dook er een Ubisoft-vacature op (inmiddels offline, maar in dit artikel staat nog een screenshot) waarin gezocht werd naar een scriptschrijver voor de remake. De vacature is al een poosje niet meer te openen, dus ze lijken iemand gevonden te hebben. Te lezen is dat ze met het gebruik op basis van de eerste Splinter Cell-game het verhaal aan het updaten en herschrijven zijn voor een meer hedendaags publiek. Met behoud van de thema’s en het gevoel van de eerste game, willen ze de personages verder ontwikkelen en hun wereld meer authentiek en geloofwaardiger maken.

(origineel: “Using the first Splinter Cell game as our foundation we are rewriting and updating the story for a modern-day audience. We want to keep the spirit and themes of the original game while exploring our characters and the world to make them more authentic and believable.”)

Eerste beelden remake

De maand daarop worden fans op de twintigste verjaardag van Splinter Cell getrakteerd op de eerste beelden van de remake. Artistiek directeur Chris Auty licht in de bijbehorende video toe dat de productie nog steeds in een vroeg stadium is. Aangaande het plot vertelt hij dat sommige dingen in twintig jaar niet goed verouderd zijn en dat ze die aan het verbeteren zijn. Ook heeft de remake een AI upgrade gekregen (met behulp van Snowdrop). Special forces zouden daardoor veel beter getraind zijn en anders reageren dan ‘gewone’ bewakers, aldus technisch directeur Christian Carriere. Dit zou een verandering in de gameplay kunnen betekenen.

Audio-serie en vervolg Firewall

Nog geen week na de eerste beelden kondigden Ubisoft en BBC Audio Series een audio-serie aan, gebaseerd op het eerdergenoemde boek Firewall. De serie verscheen in december 2022 en heeft acht delen. In maart 2023 werd het vervolg op Firewall aangekondigd met het boek Dragonfire, wederom geschreven door James Swallow. Sam Fisher vertrekt naar Noord-Korea, maar alles gaat mis en het is aan dochter Sarah om een reddingsmissie op touw te zetten. Zou ze op tijd zijn?

Splinter Cell: Hunters

En dan verschijnt eind april 2023 het gerucht over een Splinter Cell Battle Royale. Het bericht komt van Reddit, waarin een Ubisoft-testspeler vertelt over een Splinter Cell third person PvPvE Battle Royale met de naam Splinter Cell: Hunters, dat in juli 2022 de laatste testfase onderging en ergens in de aankomende weken aangekondigd had moeten worden, maar helaas gecanceld is.

Consensus

Nu, ten tijde van schrijven, is er een maand later nog geen reactie van Ubisoft op het gerucht over Splinter Cell: Hunters. Niet per se gek, er worden wel vaker games gecanceld. Toch lijken de reacties op Reddit te suggereren dat ze best wel zaten te wachten op die Battle Royale. Niet zo gek, aangezien de Splinter Cell remake eind 2022 nog steeds in een vroeg ontwikkelingsstadium zat. Die Battle Royale klinkt als een gemiste kans.

Ik hoop dat we de remake in 2025 kunnen verwachten, want inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat die er sowieso gaat komen. In combinatie met de twee nieuwe boeken die verder gaan waar Blacklist is gestopt, hebben we de afgelopen twee jaar best wat Splinter Cell-content cadeau gekregen. Nu nog hopen dat die boeken ooit een eigen game krijgen, ergens in 2050 ofzo.