Jadosi!

De Sims 4 wordt free-to-play vanaf oktober. Dat klinkt als een goede deal en dat is het ook als je niet de volledige Sims 4-ervaring verwacht. Wat kun je nu wel en niet spelen met deze gratis versie van de Sims en wat betekent dit voor de Sims 5? We zetten de feiten even voor je op een rij.

Gratis en voor niets De Sims spelen klinkt als een deal die net iets te goed is om waar te zijn, maar de aankondiging van Electronic Arts is erg duidelijk: Vanaf 18 oktober 2022 kun je de basisgame van De Sims 4 gratis spelen. Dat gaat op zowel de versie voor pc als de basisgame op consoles. Helaas is het niet zo uitgebreid als de gratis versie van De Sims 2 die tijdelijk beschikbaar was en alle uitbreidingen bevatte. Toch is het de moeite waard om deze gratis versie te checken als je de game nog niet hebt gespeeld of bijvoorbeeld nog niet op console hebt.

Wat zit er in de basisgame van De Sims 4?

De Sims 4 verscheen in 2014 voor pc en kwam later in 2017 ook uit voor PlayStation en Xbox-consoles. Wanneer je de basisgame van 2014 naast de versie van 2022 legt is de game op veel vlakker flink veranderd. Sinds de release 8 jaar geleden heeft de game twaalf grote uitbreidingen gekregen, die helaas niet bij de gratis versie zitten van De Sims 4. De updates die gepaard gingen met deze uitbreidingen krijg je er echter wel gratis bij.

Dat betekent onder andere lichaamshaar, de optie om de voornaamwoorden van je Sims aan te passen, net als hun geaardheid. Daarnaast kunnen Sims ook in de basisgame sinds een recente update angsten hebben, voor onweer, falen of ze kunnen gewoon bang zijn in het donker. In eerdere updates zijn er ook dingen in de wereld aangepast, zoals speciale eigenschappen voor kavels. Denk aan een huis met snelle wifi of kabouters. En dan hebben we het nog niets eens over ronde muren en peuters gehad. Iets waar de Sims-community – geloof het of niet – even enthousiast over was.

Waar de basisgame beperkt in blijft, zijn de hoeveelheid spullen, kleren en buurten die je erbij krijgt. Zonder uitbreidingen moet je het doen met de standaard meubels die bij release van de basisgame werden toegevoegd en ook kun je je Sims alleen aankleden met de kloffies die in 2014 in de game zaten, op een enkele gratis update na. Coole outfits uit de Middelbare School-uitbreiding of op sneeuwvakantie zit er niet in met de basisversie, daarvoor moet je na 18 oktober nog steeds de portemonee trekken.

Hoe kun je de gratis versie van De Sims 4 spelen?

Vanaf 18 oktober kun je De Sims 4 gratis spelen via Origin, het platform van EA. Heb je Origin nog niet op je computer geïnstalleerd? Dan kun je het programma hier gratis downloaden. De Sims 4 vind je via deze link, al is het makkelijker om gewoon in de bibliotheek van Origin zelf te zoeken. Overigens moet de game op zowel Windows als Mac werken.

Dan hebben we nog de console-versie van de game. Hoewel deze later verscheen dan de pc-versie van de game, wordt ook de basisgame van De Sims 4 gratis gemaakt voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S. De game vind je in de online winkels van de spelcomputers in kwestie.

Upgrade je Sims 4-ervaring met EA Play (Pro)

Wie al een abonnement heeft op EA Play of EA Play Pro krijgt nog wat extra’s bovenop de gratis basisgame. De EA Play-editie van De Sims 4 bevat standaard ook De Sims 4 Aan het Werk-uitbreiding en het De Sims 4 Peuter-accessoirepakket. Hoewel peuters standaard in de basisgame zitten, krijg je met dit accessoirepakket extra spullen om ze aan te kleden en vooral: om ze bezig te houden. Al kun je ze ook gewoon een nanny geven, wat niemand heeft echt tijd om zich bezig te houden met deze virtuele, aandachttrekkende mormels toch?

Ik heb De Sims 4 gekocht, dus wat krijg ik nu?

Goede vraag. Als je De Sims 4 in 2014 of 2017 hebt aangeschaft bij de release op de respectievelijke platformen, gaan we er een beetje vanuit dat je inmiddels het geld van de aanschafprijs er wel uit hebt gehaald in de afgelopen jaren. Mocht je pas recent De Sims 4 hebben aangeschaft, dan doet deze zet van EA toch misschien iets meer zeer.

Toch doet EA op zijn manier een handreiking naar de groep spelers die De Sims 4 hebben gekocht met hun eigen zuurverdiende centen. Iedereen die De Sims 4 namelijk al in zijn bezit heeft, kan tot 17 oktober 2022 gratis de Woestijn Luxe Kit claimen! Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken zullen we maar zeggen, ook niet als het om een handvol virtuele meubels gaat. Al had je misschien juist net behoefte aan die ene unieke barkruk die in deze kit zit? In dat geval gefeliciteerd.

Wordt De Sims 5 free-to-play?

‘De Sims 5 zal nu ook wel gratis worden, met miljoenen microtransacties, een abonnement van 120 euro per jaar en er zitten wéér lama’s in!’. Dat van die lama’s durven we onze handen wel voor in het vuur te steken, maar de rest is écht speculatie. Er gaat nogal wat wilde verhalen rond over hoe De Sims 5 eruit gaat zien, maar dat weten we op dit moment simpelweg nog niet. De game kan met kerst dit jaar verschijnen, maar voor hetzelfde geld zitten we nog eens 8 jaar aan De Sims 4 vast.

Het kan natuurlijk zijn dat EA wil testen met het free-to-play-model hoe dit aanslaat en of dit ook geschikt is voor het volgende deel in De Sims-serie. Het is zonder officiële aankondiging zijn al deze geruchten net zo waar als alle roddels over de volgende Grand Theft Auto: helemaal niet. Wat we wel weten is dat De Sims met De Sims 4 nog steeds een van de meest lucratieve franchises is voor EA, dus er komt zonder twijfel wel nieuwe Sims-content aan in de (nabije) toekomst. Tot die tijd zou ik vooral lekker De Sims 4 gaan spelen, helemaal nu dit vanaf 18 oktober gratis kan.