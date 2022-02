Seizoen 12 van Apex Legends is het perfecte moment om in te stappen

Ik kan nog wel even doorgaan met filosoferen over wat we in de toekomst nog allemaal gaan zien van het Apex/Titanfall-universum, maar we hebben weinig aan enkel speculatie. Wat interessanter is om te bespreken is de nieuwe modus die wordt toegevoegd. Wie dacht dat Apex Legends louter een battle royale-titel was, heeft niet goed zitten opletten. Respawn heeft namelijk al een arena-modus toegevoegd in seizoen negen, waarin je in kleinere levels in teams van drie het tegen elkaar opneemt. Groot voordeel voor de battle royale-haters is dat je geen loot hoeft te zoeken, maar van tevoren wapens kunt kopen. Waar hebben we dat eerder gezien? Juist: dit is praktisch Counter Strike, maar dan met de lekkere gunplay van Respawn.

Ook voor de aankomende nieuwe modus Control hoeven we niet ver naar de inspiratie te zoeken. Punten veroveren en deze verdedigen is absoluut geen nieuwkomer in het shooter-genre en het is een modus die het goed doet bij de grote shooters. Niet zo gek dus, dat Apex Legends hier ook op inspeelt. In een 9-versus-9-opstelling moet je bepaalde locaties veroveren en verdedigen, om zo de meeste punten te verzamelen voor de tijd op is.