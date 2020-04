Hoe verschrikkelijk ik de thuisisolatie ook vind, het is inderdaad wel hét moment om van een nood een deugd te maken. Dus tijdens mijn eerste dag thuiszitten hen ik mijn hele bibliotheek op mijn trouwe PlayStation doorgebladerd en heb ik een lijstje gemaakt met de games die ik nog wilde spelen. Nadat titels zoals The Last of Us, Shadow Warrior, The Swapper, Until Dawn en Metal Gear Solid 5 waren genoteerd, maakte ik een grote fout… Ik schoof The Witcher 3 mijn PlayStation in. Ondertussen ben ik opnieuw helemaal in de ban van de wereld van Geralt of Rivia en doe ik vrijwel niks anders meer. Alhoewel, ik heb de serie ook nog maar eens voor een tweede keer gekeken en ben begonnen aan de boeken.

Speel ik dan echt niks anders meer? Jawel hoor, als racegek van de redactie moet ik natuurlijk wel mijn skills een beetje bijhouden in allerlei racegames. Ook bij gebrek aan Formule 1 op televisie speel ik op racezondagen zelf maar een race van honderd procent. Verder heb ik in isolatie ook nog even kritisch gekeken naar de beste racegames die er op dit moment zijn. Ben je benieuwd wat daaruit is gekomen? Neem dan even een kijkje in dit artikel.