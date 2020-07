Wat heeft Pokémon voor ons in petto?

Ik wil beginnen met Pokémon Smile wat, ja… nou, eigenlijk niet echt een mobiele game genoemd kan worden. Ik heb mijn trots als bijna 20-jarige opzij gezet en heb het toch even geprobeerd en ik ben niet heel erg onder de indruk. Afijn, ik zal dan denk ik ook niet de doelgroep zijn, maar dan nog. Er gebeurde veel tegelijk op het scherm en je ziet alleen rechtsonderin een klein schermpje van waar het spel wil je dat poetst, dus het is niet echt makkelijk om te zien. En de foto’s die ze je laten zien aan het eind, die gemaakt zijn tijdens het poetsen, hadden ook echt wel achterwege mogen blijven…

Dan door naar de games die voor zowel de mobiel als de Switch zijn gemaakt, met als eerste Pokémon Café Mix. Hier ga ik nu niet veel over vertellen; in plaats daarvan verwijs ik je door naar mijn review als je mijn mening wilt lezen. Dan als laatste hebben we League of Pokémon- ik bedoel, Pokémon Unite. Mijn gevoelens hierover zijn een beetje gemengd, en ook snap ik niet waarom Pokémon ineens mee wilt pikken met de MOBA-games. Er bestond al een mobiele rip-off van League of Legends, en het voelt voor mij heel erg alsof Pokémon een rip-off heeft gemaakt van deze rip-off en alleen de karakters vervangen heeft door Pokémon. Maar: als het goed wordt uitgewerkt, zal ik wel blij zijn met een on-the-go League of Legends-game.

Als laatste hebben we als enige Switch-exclusive een remake van Pokémon Snap gekregen. De originele Pokémon Snap uit 1999 heb ik net niet mee mogen maken, maar ik wist wel dat de game bestond, met dank aan YouTube. Erg enthousiast erover ben ik niet, maar het ziet er wel uit als een geinig tussendoortje. De teleurstelling zit hem bij mij vooral in dat er (nog) geen vierde generatie remakes is aangekondigd. Een schrale troost vind ik dan wel dat we óók geen Let’s Go: Johto hebben gekregen. Dat had ik ontzettend onnodig gevonden, en als ze dat hadden aangekondigd, had ik dan ook een hartig woordje willen spreken met de Pokémon Company.