Veertig felbegeerde plekken voor de coolste klassiekers!

Mario Kart-circuits zijn er in alle soorten en maten. Van vijfhonderd rondjes Baby Park tot een odyssee over Mount Wario – je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een circuit voor. Met de Booster Courses Pass komen 48 klassieke circuits terug in Mario Kart 8: Deluxe. Er zijn nog veertig plaatsen te vergeven, maar welke circuits mogen er nou echt niet ontbreken? We vroegen het aan onze redactie.

Mario Kart 8: Deluxe was al behoorlijk ambitieus binnen de serie. Al met al staan we op dit moment op twaalf cups, 48 circuits, 42 karakters en 13.500 beschikbare combinaties voor motoren en karts. Om Super Smash Bros. Ultimate te parafraseren: ‘Everything is here!’ Bovenop deze verzameling aan opties komen dus nog eens 48 retro-circuits die over zes golven verdeeld uitkomen. De eerste acht zijn al in maart uitgekomen. Als het aan onze redactie ligt, zouden deze circuits niet mogen ontbreken om Mario Kart 8: Deluxe écht compleet te maken.

Steve – Delfino Square – Mario Kart DS

Mario Kart op de DS, dat kan toch niet zo leuk zijn als op een gewone console? Dat was het wel en ik heb deze versie erg vaak gespeeld. Een van mijn favorieten blijft toch het wel het geasfalteerde Delfino Square.

Gimmicks zoals schansen en modderpoeltjes zijn leuk, maar soms gaat er niets boven gewoon keihard scheuren door de straten. Dit circuit vraagt meer techniek dan geluk en het was echt een uitdaging om deze zo perfect mogelijk te behalen. Daarnaast heeft het ook vrolijke upbeat achtergrondmuziek, waardoor je echt helemaal opgaat in het spel. Oké, er is één gimmick in de vorm een ophaalbrug die bij elke ronde steeds een stukje verder open gaat. Zo kun je die glider meteen gebruiken voor een enorme sprong.

Robert – DK Summit – Mario Kart Wii

DK Summit staat bovenaan mijn wensenlijstje voor de circuits die nog moeten verschijnen als DLC voor Mario Kart 8. Dit sneeuwcircuit is legendarisch en mis ik echt in deze Mario Kart. En voordat je zegt: “Maar je kunt dan toch lekker Mount Wario spelen?” Nee. Mount Wario is voor langlaufers, waar DK Summit voor de snowboarders is. Het is Tony Hawk vergelijken met iemand die, nouja, langlauft.

DK Summit zit namelijk vol met snowboardhalfpipes, waardoor je op dit circuit zelden rechtdoor rijdt of zelfs maar een ideale lijn volgt in een bocht. Het gaat er meer om dat je tussen de snowboardende Shy Guys en sneeuwbanken door weet te driften. Daarom ben ik er ook nog steeds van overtuigd dat DK in dit geval niet voor Donkey Kong staat, maar voor Drift King. Deze baan mag daarom niet ontbreken.

Kevin – Wario Colosseum – Mario Kart: Double Dash

Uiteindelijk is er maar één echt goede, innovatieve Mario Kart-game en dat is Double Dash – fight me over it. Deze game zit vol legendarische klassiekers, maar eentje die tot nu toe links blijft liggen is het epische Wario Colosseum. Colosseum, dat waarschijnlijk bedacht is door het zieke brein achter Wario zelf, is een soort death cage met verschillende niveaus, bizarre sprongen en heerlijke hoogteverschillen.

Een perfect circuit om naar 2022 te halen dus, gezien de huidige staat van de wereld – kan een death cage met schildpadden, prinsessen en tuinbroek-dragende slechteriken met morbide obesitas er ook nog wel bij. Helemaal wanneer je dan ook nog eens vlak voor de finish door een blauwe schelp naar het hiernamaals wordt geschoten.

Ivo – DK Mountain – Mario Kart: Double Dash

Ik ben het met Kevin eens dat Double Dash een van de meest vernieuwende Mario Kart-games was. Helaas is er dit keer maar één coureur per kart, maar dat mag de pret niet bederven– vooral niet nu we nog meer oude banen mogen herbeleven. Alhoewel…

Op de baan die ik graag terug zou zien in MK8 werd vroeger niet alleen pret beleefd. Ik heb het over DK Mountain en dan voornamelijk over de terror-brug voor de finish. Vraag me niet hoe of waarom, maar er rust een vloek op die brug. Het gaat ongeveer zo: als je de brug in de verte ziet sta je nog ruim aan kop, maar zodra je voorband het eerste houtje aanraakt word je zo respectloos weggebonjourd dat je niet eens de tijd hebt voor een schietgebedje voordat je neerstort in de afgrond.

Hoewel het enorm frustrerend was, leidde het ook tot veel hilariteit en was het een soort vuurdoop voor Mario Kart-strijders. Voeg daar een paar scherpe bochten, een tropische setting en een groovy achtergrondmuziekje aan toe, en je hebt een beest van een baan in handen.

David – Waluigi Pinball – Mario Kart DS

Er kan er maar een de beste zijn, en voor mij is dat ongetwijfeld Mario Kart DS’ Waluigi Pinball. Ik zal niet ontkennen dat jeugdnostalgie een stevige rol speelt in mijn keuze, maar het circuit is op zichzelf sowieso een van Mario Karts meest memorabele tracks.

Je rijdt door een enorme flipperkast terwijl je hetzelfde parcours aflegt als de enorme pinballs zelf. Het circuit zit vol met bochten en ramps, waardoor een race een ware trucjes-parade wordt. En dat is om nog niet te spreken over de combinatie van flitsende neonlichten met een gezonde dosis Waluigi. Met de anti-zwaartekracht-zones van Mario Kart 8 zou het hele circuit nog sneller en meer gestroomlijnd kunnen worden; ondersteboven dwars door een Waluigi-geïnspireerde flipperkast racen met een remake van de fantastische muziek op de achtergrond zou voor mij een nieuw hoogtepunt in Mario Kart zijn.

Ben je het met onze redactieleden eens? Welke tracks mogen er wat jullie betreft écht niet ontbreken in de Booster Course Pass DLC? Laat het ons weten in de comments!