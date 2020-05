Er zijn zo veel goede soundtracks, en dan kies je er eentje uit een dansgame? Zonder gêne geef ik het toe: de soundtrack van Persona 4: Dancing All Night is een go-to playlist voor mij als ik even wat opzwepende muziek nodig heb. Hoewel de soundtracks van de verschillende Persona-games sowieso al heerlijk zijn om naar te luisteren, bestaat deze plaat uit remixes van de verschillende klassiekers die allemaal net nog een slagje fijner zijn. Heerlijk dus als je een rondje gaat rennen of even wilt knallen in de sportschool.

Specifieke soundtracks doen mij over het algemeen verder niet zo veel; hele albums naar instrumentale muziek luisteren maakt mij vooral nerveus, helemaal als het allemaal in hetzelfde stijltje is. In die gevallen grijp ik liever naar compilatie-albums van London Music Works, Video Games Live of het London Philharmonic Orchestra. Deze albums bevatten klassiekers uit tal van games en vormen een lekkere mix tussen rustige en opzwepende muziek.