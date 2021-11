Eerlijk is eerlijk, de Mario Kart-serie is al zo leuk en gemoedelijk dat extra toevoegingen eigenlijk overbodig zouden zijn… said no one ever. Wat mij betreft mag het allemaal nog wel wat brutaler en spectaculairder, vooral met de technologische mogelijkheden die we vandaag de dag tot onze beschikking hebben. Stel je het eens voor: je begint aan een potje Balloon Battle of Bob-omb Blast. Het scherm springt tot leven. Lakitu tovert zijn aftel-stoplichtje al tevoorschijn. Drie, twee, een, en dan…

Dan rijd je een enorme arena in waar honderd spelers in totale chaos Bob-ombs over en weer aan het gooien zijn. Als er dan na vijf minuten nog maar één zielige ballon boven je kart hangt, kom je al snel voor allerlei keuzes te staan. Maak je een strategisch pact met een Shy Guy-legioen of beuk je gewoon iedereen aan de kant als Bowser? Ga je in een veilig hoekje schuilen met Baby Mario en Baby Peach?

Oké, oké, waarschijnlijk zou de Switch al ontploffen bij dertig spelers, laat staan honderd. Toch weet je nooit wat er zal gebeuren – misschien wordt de Switch Pro of Switch 2 wel sterk genoeg om van mijn droom werkelijkheid te maken. Ik blaas mijn ballonnen alvast op.