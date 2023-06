Rol je suf in Katamari Damacy Reroll

Een Japans feest dat niet te stoppen is

Heb je soms ook het gevoel dat je alles wilt opslokken? Alles tot een bal maken en vervolgens rollen tot je een ons weegt? Nee? Niet heel gek natuurlijk, maar wat als ik je vertel dat er een game bestaat waar dit allemaal mogelijk is? Potloden, stoelen, katten, je onaardige buurvrouw, wolkenkrabbers, vliegtuigen? Geen probleem, zolang je een goddelijke vader hebt die je een magische bol geeft waar je alles mee kunt. Welkom in de wereld van Katamari.

In 2005 maakte ik voor het eerst kennis met een Katamari-game, destijds voor de PSP. Ik wist niet wat ik meemaakte, maar één ding wist ik wel: deze game is AWESOME! Mijn hart ging dan ook sneller kloppen toen ik erachter kwam dat Katamari Damacy Reroll uitkwam in 2018. En ook nog voor onder andere de Nintendo Switch, wat perfect is om de PSP-ervaring opnieuw te beleven. Als je dit artikel hebt gelezen, hoop ik je te hebben overtuigd om ook deze game te spelen. Geloof mij, het is het waard!

Waar gaat het over?

Je speelt de zoon van een koning die zichzelf de koning van de gehele kosmos noemt. Je bent dus een goddelijke prins van de kosmos en je vader is een beetje dom geweest. Hij heeft in een dronken bui namelijk alle sterren verwoest en het is jouw taak om de planeet aarde te redden en de sterren in het sterrenstelsel te herstellen. Hij plaatst je op aarde met een magisch voorwerp, een Katamari. Dit is een magische bol waar alles aan blijft kleven en die steeds groter wordt als er meer voorwerpen of levende wezens aan blijven plakken. Indien groot genoeg schiet je deze het heelal in en verandert de Katamari in een ster.

Het zou te makkelijk zijn als er geen restricties zijn, dus geeft je vader je twee opdrachten mee. Je hebt namelijk een beperkt aantal minuten de tijd om tot een bepaalde omtrek te komen. In eerste instantie gaat dit nog om kleine omtrekken, maar hoe verder je komt in de game, hoe groter de Katamari’s worden. Is de kleine prins dan de held van de planeet aarde en zijn inwoners? Niet helemaal. Natuurlijk probeert hij de aarde te redden door sterren te creëren, maar dit zal hij ten koste van alles voor elkaar willen krijgen. Zelfs ten koste van de mensheid…

Waarom wil je deze game spelen?

Katamari Damacy Reroll heeft een groot wtf-gehalte en uitspraken als: “Wow, kun je dit ook opslokken?” en “Haha, die baby is van mij!” zijn niet gek in de wereld gecreëerd door bedenker Keita Takahashi. De game laat je vrij gemakkelijk twijfelen aan je gevoel van empathie voor de mensheid, maar geen probleem, het is maar een spelletje.

Helaas zorgen de controls van de game ervoor dat het niet gemakkelijk is om met je Katamari de wereld te ontdekken. Je hebt namelijk beide joysticks van de Switch nodig om de bal te draaien en dit is een lastige klus. Dit kan geregeld tot wat frustratie leiden, zeker als je net niet binnen de tijd je afmeting van de Katamari hebt behaald. Geen zorgen, het is totaal geen straf om de levels opnieuw te starten. Wellicht zorgen andere voorwerpen ervoor dat je sneller tot je einddoel kunt komen. Katamari Damacy Reroll heeft een niet al te lange speelduur, maar de veelzijdigheid in hoe je je bal kunt vullen met voorwerpen en levende dieren zorgt ervoor dat je de game meerdere malen kunt opstarten. Voeg dit samen met vrolijke Japanse muziek en het voelt alsof je de wereld aankunt, letterlijk.

Waar kan je het op spelen?

Naast dat de game op de Nintendo Switch te spelen is, kun je het aanschaffen voor de PlayStation 4, Xbox One en een Windows-pc. Voor zo’n 20 tot 30 euro heb je de game in huis en kun je aan de slag. En als je de game hebt gespeeld, laat dan hieronder in de reacties weten welke gedachten en/of uitspraken jij hardop of in je hoofd deed. En als je de game dan hebt uitgespeeld, bekijk dan gelijk de meeste recente game van de Katamari franchise, We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie.