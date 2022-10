Soldaten met geweren, helden met geweren, Mario met geweren

Regen valt, de temperatuur daalt en ondergetekende zit alweer met een verkoudheid: het najaar is begonnen. Naast een verandering in het weer, zien we ook gelukkig een verandering in de hoeveelheid games op onze releaselijst, want in oktober hebben we niets te klagen. We moesten zelfs weer keuzes gaan maken welke games we wel en niet zouden uitlichten. Dus trek een dikke trui aan en maak je gamehoekje weer gereed voor heel wat game-uren.

We hebben veel te kiezen deze maand. Dat betekent ook dat een aantal games onze drie uitgelichte titels voor oktober niet hebben gehaald. Zo kun je op 4 oktober de Dakar Desert Rally zelf beleven, op 12 oktober nieuwe pc’s gaan bouwen in PC Building Simulator 2, tussen de ratten overleven in A Plague Tale: Requiem op 18 oktober of nieuwe Borderlands-avonturen ontdekken met New Tales from the Borderlands op 21 oktober.

Overwatch 2

Nog voordat de game officieel te spelen is, heeft Overwatch 2 al genoeg controverse gehad om in de spotlights te komen. Met de release op 4 oktober zal het origineel verdwijnen en gaven veel vroege blikken op de game vooral het gevoel dat het meer om een grote update ging dan om een volledig nieuwe titel.

Hoe je het ook went of keert: vanaf dinsdag 4 oktober kun je opnieuw in de schoenen van Tracer, Widowmaker en Soldier 76 stappen om tal van slagvelden op te gaan. De game wordt free-to-play, maar de titel zal net als veel andere games een season pass hebben om cosmetics vrij te spelen voor je personages. Nieuw dit keer is dat niet alle helden direct beschikbaar zullen zijn, maar dat spelers ze door gameplay vrij moeten spelen. Ook verwachten we een singleplayer modus, maar deze zal als update pas ergens in 2023 komen.

Overwatch 2 is vanaf 4 oktober te downloaden voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One en Xbox Series.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Mario, Luigi, de Rabbids en dit keer ook Bowser: ze zijn allemaal weer terug voor een nieuw avontuur in deze knotsgekke cross-over. In Mario + Rabbids: Sparks of Hope gaat de bijzondere groep op een intergalactisch avontuur, waarbij ze het op moeten nemen tegen de nieuwe slechterik Cursa. Die krijgt de controle over Bowser’s leger, waar de laatstgenoemde natuurlijk niet van gediend is en zich dus tegen wil en dank aansluit bij Mario.

Naast nieuwe personages aan Mario’s kant, krijgen we ook te maken met de edgy Rabbid Edge, die als eerste Rabbid ook zal praten. Daarnaast maken spelers kennis met de Sparks, de fusie tussen de Rabbids en de Lumas uit Super Mario Galaxy die de helden nieuwe krachten zullen geven. Gameplay is in de kern nog herkenbaar, maar spelers krijgen nu wel meer bewegingsvrijheid om over de speelvelden te verplaatsen.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ligt vanaf 20 oktober in de winkel, exclusief voor de Switch. Onze preview lees je hier.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Captain Price, Soap en Ghost: ze keren allemaal weer terug in deze nieuwe editie van Call of Duty. Modern Warfare 2 pikt de draad op van de reboot die we in 2019 zagen verschijnen, waarin opnieuw terrorisme over de hele wereld een belangrijke rol speelt. Dit keer krijgen spelers niet alleen te maken met je gebruikelijke en ongebruikelijke terroristen, maar ook met een Mexicaanse drugskartel.

Naast een nieuw verhaal krijgen spelers natuurlijk ook een vernieuwde multiplayer voorgeschoteld, die net als het verhaal voortborduurt op zijn directe voorganger. Spelers kunnen wat tragere gameplay verwachten, maar meer vrijheid in de vernieuwde Gunsmith voor het aanpassen van wapens. Warzone-fans moeten iets langer wachten op hun grote update – deze volgt halverwege november.

Call of Duty: Modern Warfare 2 ligt op 28 oktober in de winkels, maar spelers die de game digitaal pre-orderen, kunnen de singleplayer al vanaf 20 oktober spelen. De game verschijnt op Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series. Onze bèta hands-on lees je hier.

Alle releases in oktober 2022:

Zoals gezegd zijn de bovenstaande games niet alle games die in oktober verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje:

Week 39 – 1 oktober t/m 2 oktober:

Geen releases deze week.

Week 40 – 3 oktober t/m 9 oktober:

Dakar Desert Rally – 4 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Overwatch 2 – 4 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Nier Automata – 6 oktober – Switch

Medieval Dynasty – 6 oktober – PlayStation 5, Xbox Series

SuperPower 3 – 7 oktober – Windows

No Man’s Sky – 7 oktober – Switch

Dragon Prana – 7 oktober – Windows, Xbox One, Xbox Series

Week 41 – 10 oktober t/m 16 oktober:

9 Years of Shadows – 10 oktober – Windows

Eville – 11 oktober – Windows, Xbox One, Xbox Series

No More Heroes 3 – 11 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Super People – 11 oktober – Windows

Asterigos: Curse of the Stars – 11 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Undecember – 12 oktober – Windows, Android, iOS

Bricktales – 12 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

PC Building Simulator 2 – 12 oktober – Windows

The Eternal Cylinder – 13 oktober – Windows, PlayStation 5, Xbox Series

The Last Oricru – 13 oktober – Windows, PlayStation 5, Xbox Series

Atari Mania – 13 oktober – Windows, Switch

Trifox – 13 oktober – Switch

Triangle Strategy – 13 oktober – Windows

Lost Eidolons – 13 oktober – Windows

Sunday Gold – 13 oktober – Windows

Dragon Ball: The Breakers – 14 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Scorn – 14 oktober – Windows, Xbox Series

NHL 23 – 14 oktober – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

PGA Tour 2K23 – 14 oktober – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Week 42 – 17 oktober t/m 23 oktober:

Flat Eye – 17 oktober – Windows

A Plague Tale: Requiem – 18 oktober – Windows, PlayStation 5, Xbox Series, Switch

Ghostbusters: Spirits Unleashed – 18 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

The Last Worker – 19 oktober – Windows

The Valiant – 19 oktober – Windows

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 19 oktober – Windows

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – 20 oktober – Switch

Matchpoint: Tennis Championship – 20 oktober – Switch

Second Extinction – 20 oktober – Windows, Xbox One, Xbox Series

Hell is Others – 20 oktober – Windows

Gotham Knights – 21 oktober – Windows, PlayStation 5, Xbox Series

New Tales from the Borderlands – 21 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Persona 5 Royal – 21 oktober – Windows, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch

Week 43 – 24 oktober t/m 30 oktober:

Mount and Blade 2: Bannerlord – 25 oktober – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Victoria 3 – 25 oktober – Windows

World of Warcraft: Dragonflight (Bèta) – 25 oktober – Windows

Age of Empires 4: Anniversary Edition – 25 oktober – Windows

Star Ocean: The Divine Force – 27 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Signalis – 27 oktober – Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Sins of a Solar Empire 2 (Early Access) – 27 oktober – Windows

Sackboy: A Big Adventure – 27 oktober – Windows

Resident Evil Re:Verse – 28 oktober – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series

Bayonetta 3 – 28 oktober – Switch

Week 44 – 31 oktober:

Geen releases deze week.