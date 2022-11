Haal je favoriete bromsnor maar weer voor de dag

Uiteindelijk had er in november nog zoveel uit kunnen komen, alle ogen zijn eigenlijk maar gericht op één titel. Op 9 november treedt Kratos opnieuw in de spotlight om met zijn zoon Atreus op reis te gaan en zien wij of Sony’s Santa Monica-studio het trucje van 2018 nog een keer dunnetjes kan overdoen. Mocht je zelf geen PlayStation hebben, dan zijn er ook nog andere titels – maar we snappen dat je ook dan een schuin oog op God of War: Ragnarok houdt.

Hoewel er genoeg verschijnt in november, is het lang niet allemaal even spannend. De groepen mensen die op een nieuwe Syberia- of Ys-titel zitten te wachten zijn er wel, maar over het algemeen vrij beperkt. Gelukkig hebben we naast God of War wel het een en ander uit te kiezen. Zo zien we de nieuwe Pokémon-games in november en mogen de geiten ook weer even van stal. Dit zijn onze games van november:

God of War: Ragnarok

De strijd van Kratos en Atreus in het hoge Noorden gaat door met God of War: Ragnarok op 9 november. Vier jaar na de reboot van de franchise heeft in ieder geval de acteur van Atreus de baard in de keel gekregen, maar lijkt de rest van de wereld het nog vooral op Kratos gemunt te hebben. Dit alles terwijl de twee proberen het voorspelde Ragnarök te voorkomen.

Hoewel de game nog altijd meer van hetzelfde is, hoeft dat geen slecht iets te zijn. De game uit 2018 is nog altijd een van onze favoriete games en ook de verwachtingen voor het nieuwe deel zijn hoog gespannen. Spelers krijgen in dit deel net wat meer vrijheid, om bijvoorbeeld alle negen reiken uit de Noorse mythologieën te bezoeken in plaats van de zes uit het vorige deel.

God of War: Ragnarok ligt vanaf 9 september in de winkels voor PlayStation 4 en PlayStation 5. Een release voor pc staat nog niet op de planning.

Goat Simulator 3

De geiten zijn weer terug in een nieuw deel van de Goat Simulator-serie. Mocht je je net als ons afvragen wat er met deel 2 is gebeurd: we hebben geen idee – waarschijnlijk hebben de geiten die zelf opgegeten.

Verwacht ook in Goat Simulator 3 weer genoeg achterlijke capriolen met een stel geiten, dit keer met maximaal drie vrienden in co-op. Wat je precies in de game gaat doen, weten we nog niet echt, maar met key features als ‘You can be a goat’ moet het wel goed komen.

Goat Simulator 3 ligt vanaf 17 november in de winkels voor Windows, PlayStation 5 en Xbaaaaa Series X / S.

Pokémon Scarlet & Violet

Een nieuw jaar, een nieuwe Pokémon-titel. Dat lijkt de tendens te zijn, al krijgen we er in 2022 zelfs twee! Naast Pokémon Legends Arceus krijgen we deze maand ook een nieuwe generatie Pokémon met Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. In dit nieuwe deel reizen we af naar de Paldea-regio, losjes gebaseerd op Zuidwest-Europa.

In Pokémon Scarlet en Pokémon Violet krijgen spelers meer vrijheid met verschillende verhaallijnen om te volgen en geen vaste volgorde waarop spelers de bekende Gym-leaders moeten verslaan. Natuurlijk krijgen we ook nieuwe pokémon, waaronder de legendarische pokémon Koraidon en Miraidon die kunnen veranderen in motorfietsen om het continent te trotseren.

Pokémon Scarlet en Pokémon Violet liggen vanaf 18 november in de winkel, exclusief voor de Nintendo Switch.

Alle releases in november 2022:

Zoals gezegd zijn bovenstaande games niet alle games die in november verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje:

Week 44 – 1 november t/m 6 november:

The Past Within – 2 november – Android, iOS, Windows

WRC Generations – 3 november – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

From Space – 3 november – Windows, Switch

Endling: Extinction is Forever – 3 november – PlayStation 5, Xbox Series X / S

Surviving the Aftermath: Shattered Hope – 3 november – Windows, PlayStation 4, Xbox One

Totally Accurate Battle Simulator – 3 november – Switch

The Chant – 3 november – Windows, PlayStation 5, Xbox Series X / S

Kingshunt – 3 november – Windows

Honey, I Joined A Cult – 3 november – Windows

Harvestella – 4 november – Windows, Switch

It Takes Two – 4 november – Switch

Week 45 – 7 november t/m 13 november:

Sonic Frontiers – 8 november – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Football Manager 2023 – 8 november – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch, iOS, Android

A Little to the Left – 8 november – Windows

Sifu – 8 november – Switch

God of War: Ragnarok – 9 november – PlayStation 4, PlayStation 5

Lunistice – 10 november – Windows, Switch

Resident Evil 2 – 11 november – Switch

The Lost Village – 11 november – Windows

Valkyrie Elysium – 11 november – Windows

Week 46 – 14 november t/m 20 november:

Flat Eye – 14 november – Windows

Somerville – 15 november – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Syberia: The World Before – 15 november – PlayStation 5, Xbox Series X / S

Pentiment – 15 november – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Ys 8: Lacrimosa of Dana – 15 november – PlayStation 5

Floodland – 15 november – Windows

Call of Duty: Warzone 2 – 16 november – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Goat Simulator 3 – 17 november – Windows, PlayStation 5, Xbox Series X / S

Pokémon Violet / Pokémon Scarlet – 18 november – Switch

Resident Evil 3 – 18 november – Switch

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – 18 november – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 18 november – Windows

Week 47 – 21 november t/m 21 november:

Evil West – 22 november – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Just Dance 2023 – 22 november – PlayStation 5, Xbox Series X / S, Switch

Week 48 – 28 november t/m 30 november: