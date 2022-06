Voetbal, horror en dino’s

Juni, voorheen ook wel bekend als de maand waar de E3 de boel op stelten wist te zetten. Dit jaar is er geen E3 meer, maar proberen ontwikkelaars en uitgevers nog wel hun moment in de schijnwerpers te pakken. In de tussentijd hebben we een handjevol games om in de gaten te houden om de tijd tussen persconferenties en live-streams op te vullen, waaronder Mario’s nieuwste voetbalavontuur.

Vroeger – in de tijden voor COVID-19 – kwamen we als redactie om onder het werk dat in juni onze kant op kwam. Verslagen van tal van persconferenties, live events om nieuwe games te checken en zo links en rechts ook nog een grote release. Van die eerste twee is nog maar weinig sprake circa 2022, maar gelukkig hebben we nog wel wat releases om naar uit te kijken:

Mario Strikers: Battle League

Met alle Mario-sportgames die Nintendo de afgelopen jaren op de markt heeft gebracht, is het niet heel vreemd dat Mario geen tijd heeft om een prinses te redden. Na verhitte wedstrijden op de tennisbaan en de golfbaan zijn Mario en kompanen nu klaar om opnieuw de voetbalvelden op te stappen in Mario Strikers: Battle League.

Verwacht natuurlijk geen realistische voetbalsimulatie, maar heerlijke over-de-top 5-tegen-5 gameplay. Slidings waar je normaal rood voor zou krijgen, zijn in Battle League de norm. Je kunt in je eentje spelen tegen de computer, of met maximaal acht spelers rondom je televisie. Nieuw daarbij is de Club Mode, waarbij je een digitale voetbalvereniging met maximaal twintig spelers kunt oprichten.

Mario Strikers: Battle League ligt vanaf 10 juni in de winkels en is exclusief voor de Nintendo Switch verkrijgbaar.

The Quarry

Fans van kneuterige horror-slasher-films kunnen deze maand hun hart weer ophalen met de nieuwste game van Supermassive Games: The Quarry. In deze spirituele opvolger van Until Dawn volg je nu negen tieners die een nacht proberen te overleven in Hacket’s Quarry, een verlaten groeve waar een duistere kracht op ze jaagt.

Qua gameplay blijft Supermassive bij de vertrouwde formule die bij Until Dawn populariteit opleverde. Daarbij bepaal jij de keuzes van de tieners gedurende de verschillende momenten, waarbij je snelle beslissingen moet maken om te voorkomen dat de hoofdpersonen een gruwelijke dood sterven. Er is in ieder geval genoeg ruimte om fouten te maken: ieder personage zou volgens de studio tien tot twaalf verschillende manieren hebben om op een angstaanjagende wijze om het leven te komen.

The Quarry verschijnt op 10 juni voor Windows (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X/S. Een demo-versie is beschikbaar voor spelers die de proloog van de game willen proberen.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Later deze maand mogen we opnieuw afreizen naar het magische Fódlan uit Fire Emblem Warriors: Three Houses, ditmaal om de hack-and-slash-slagvelden op te stappen in de nieuwe Warriors-spin-off. In Fire Emblem Warriors: Three Hopes krijgen we een nieuw verhaal voorgeschoteld waarin we niet met Byleth spelen, maar met het nieuwe personage Shez – een huurling die samen met de verschillende groeperingen uit het spel zal vechten.

Net als de originele Fire Emblem Warriors wijkt Three Hopes af van de standaard Fire Emblem-gameplay en krijgen we in plaats daarvan Musou-gameplay die we ook kennen van games als Dynasty Warriors en Hyrule Warriors. Denk daarbij aan honderden vijanden op je beeldscherm die met grootse aanvallen in één keer worden vernietigd, de hele game lang.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes is vanaf 24 juni exclusief te koop voor de Nintendo Switch.

Alle releases in juni 2022:

Zoals gezegd zijn bovenstaande games niet alle games die in juni verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje gezet:

Week 22 | 1 juni – 5 juni:

Card Shark – 2 juni – Windows, Switch

Diablo Immortal – 2 juni – iOS, Android, Windows

Souldiers – 2 juni – Windows, Switch

Week 23 | 6 juni – 12 juni:

The Elder Scrolls Online: High Isle – 6 juni – Windows, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Spellforce 3 Reforced – 7 juni – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

The Cycle: Frontier – 8 juni – Windows

Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords – 8 juni – Switch

Tour de France 2022 – 9 juni – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Cycling Manager 2022 – 9 juni – Windows

Mario Strikers: Battle League – 10 juni – Switch

The Quarry – 10 juni – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 10 juni – Switch

Please Fix the Road – 10 juni – Windows

Week 24 | 13 juni – 19 juni:

Jurassic World Evolution 2: Dominion Biosyn Expansion – 14 juni – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Redout 2 – 16 juni – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Starship Troopers: Terran Command – 16 juni – Windows

Week 25 | 20 juni – 26 juni:

Fall Guys: Ultimate Knockout – 21 juni – PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Shadowrun Trilogy: Console Edition – 21 juni – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Wreckfest – 21 juni – Switch

Sonic Origins – 23 juni – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 24 juni – Switch

Capcom Fighting Collection – 24 juni – Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Week 26 | 27 juni – 30 juni: