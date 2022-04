Veel stilte, weinig storm

Soms kijk je naar de releaselijsten en ben je blij dat er al zoveel goede games in 2022 zijn verschenen. We zullen er geen doekjes om winden: april 2022 wordt een uiterst rustige maand wat betreft nieuwe releases, maar gelukkig is er voor de echte fans nog wel wat om naar uit te kijken. Zo zien we eindelijk Lego Star Wars: The Skywalker Saga en kunnen de veiligheidsbandjes weer om met de release van Nintendo Switch Sports.

Wie grote blockbusters verwacht, zoals we de afgelopen maanden om de oren kregen, kan beter in zijn eigen backlog gaan graven. Voor sportfans heeft april wel wat leuke releases, maar ook dit zijn de niches van het segment: honkbalgame MLB The Show 22 en motorracegame MotoGP 22 liggen voor het einde van de maand in de winkels. Voor de rest is het vooral kijken dat je niet over vage indies struikelt. Wie dat lukt, kan uitkijken naar deze games:

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Het heeft even mogen duren, maar ruim anderhalf jaar na diens originele releasedatum zien we deze maand Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Dat is niet vreemd als je de verhalen hoort rondom de ontwikkeling van de titel, met zaken als een nieuwe development engine en een heftige crunch-cultuur binnen TT Games die de negatieve boventoon voeren.

The Skywalker Saga is misschien ook wel een van de meest ambitieuze projecten in de Lego-line-up, want de game gaat door alle negen films heen, waarbij je tal van locaties kunt bezoeken en met meer dan 300 personages aan de slag kunt gaan. De studio heeft tijdens de ontwikkeling ook de combat van de reeks flink onder handen genomen, waarbij spelers nu meer opties krijgen met bijvoorbeeld combo’s en schietende personages die nu een third-person perspectief krijgen.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ligt vanaf 5 april in de winkels voor Windows (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S en Nintendo Switch.

MotoGP 22

Het nieuwe motorsportseizoen is weer begonnen en dus krijgen gamers ook digitaal de kans om in en op de benzineslurpende beesten te stappen. Na de release van Gran Turismo 7 in maart scheuren we in april door met MotoGP 22, de officiële game van het MotoGP-kampioenschap. Daarbij belooft de game vooral meer te worden van wat we in het verleden al kenden uit de MotoGP-games: meer dan 120 coureurs en meer dan twintig circuits staan centraal in het nieuwe deel.

Daarnaast kunnen spelers op motoren uit de Moto3, Moto2 en MotoGP-kampioenschappen stappen om in het huidige seizoen mee te strijden. Bovendien is er een nieuwe Nine Season 2009-modus waarin spelers het legendarische seizoen van dat jaar kunnen herbeleven. Dit via documentairebeelden en gameplay-uitdagingen bij iedere race van dat seizoen.

MotoGP 22 ligt vanaf 21 april in de winkels voor Windows (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S en Nintendo Switch.

Nintendo Switch Sports

Zestien jaar na het verschijnen van de originele Wii Sports komt Nintendo eindelijk weer met een nieuwe sportgame voor het huiseigen platform. In het geval van de Nintendo Switch betreft dat Nintendo Switch Sports. Daarbij belooft Nintendo een combinatie van bekende en nieuwe sporten om de competitie onder vrienden en familie weer stevig aan te wakkeren.

Terugkerend zien we tennis, bowling en zwaardvechten, terwijl voetbal, volleybal en badminton nieuw zijn. Golfliefhebbers kunnen ook opgelucht ademhalen: deze sport wordt later nog als een gratis update beschikbaar. De verschrikkelijke Mii’s lijken langzaam ook hun uittrede te doen met de komst van Sportsmates: meer gedetailleerde avatars voor de speler in de game.

Nintendo Switch Sports is vanaf 29 april beschikbaar voor de Nintendo Switch.

Alle releases in april 2022:

Zoals gezegd zijn bovenstaande games niet alle games die in april verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje gezet:

Week 13 | 1 april – 3 april:

Geen releases deze week.

Week 14 | 4 april – 10 april:

MLB The Show 22 – 5 april – PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – 5 april – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch

Outbreak: Contagious Memories – 6 april – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Chinatown Detective Agency – 7 april – Windows, MacOS, Xbox One, Nintendo Switch

The House of the Dead: Remake – 7 april – Nintendo Switch

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 7 april – Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Godfall – 7 april – Xbox One, Xbox Series X

Week 15 | 11 april – 17 april:

13 Sentinels: Aegis Rim – 12 april – Nintendo Switch

Week 16 | 18 april – 24 april:

Star Wars: The Force Unleased – 20 april – Nintendo Switch

Postal 4: No Regerts – 20 april – Windows

Glover – 20 april – Windows

MotoGP 22 – 21 april – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Nintendo Switch

Chernobylite – 21 april – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Week 17 | 25 april – 30 april: