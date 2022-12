De cadeaus komen vroeg deze maand

Of je nou met Sinterklaas al cadeaus uitdeelt of je je pas met de kerst in hogere sferen waant: voor gamers is december altijd een goede maand. Een cadeaubon hier, een nieuwe controller daar en met een beetje geluk ligt er ook nog een nieuwe console klaar. Met weer tal van nieuwe games in de boeken hoeven ook wij gelukkig niet ver te zoeken. Niet heel raar, want deze games staan er in december voor je klaar!

Genoeg van het rijm en dichtwerk: wie aan de slag wil met nieuwe games, hoeft in december niet verder dan de eerste week te kijken. Op 2 december zien we immers meteen onze belangrijkste games voorbij komen met een nieuwe Need for Speed, een Marvel-game van Firaxis Games en een doodenge horror-game. Dit zijn de grootste releases van december:

Marvel’s Midnight Suns

De duistere kant van het Marvel-universum steekt de kop op in Marvel’s Midnight Suns. Lilith, moeder der demonen, wordt tot leven gewekt door Hydra, waarbij het aan de super- en anti-helden van Marvel de taak is om Lilith te stoppen en het universum te redden. Natuurlijk horen we namen als Spider-Man en Iron Man voorbij komen, maar interessanter zijn de duistere namen uit de line-up met types als Wolverine, Morbius, Blade en Nico Minoru.

Verwacht in deze Marvel-game geen vlotte actie, maar tactische gevechten zoals we gewend zijn van ontwikkelaar Firaxis Games. De studio achter XCOM past de bekende gameplay toe op het Marvel-universum, maar geeft het wel een nieuwe twist mee door de introductie van ability-kaarten die tijdens een gevecht ingezet kunnen worden.

Marvel’s Midnight Suns is vanaf 2 december te spelen op Windows pc’s, de PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One en Xbox Series X / S.

Need for Speed: Unbound

Need for Speed is eindelijk weer terug – hoewel het enkele jaren stil was rondom de serie, kondigde uitgever Electronic Arts de game redelijk onverwacht in oktober aan. Burnout-maker Criterion treedt daarbij voor het eerst sinds 2012 weer terug aan als hoofdontwikkelaar voor de game, waarbij het straatracen weer centraal moet staan.

Met Need for Speed: Unbound reizen we af naar Lakeshore City, een stad losjes gebaseerd op Chicago. Hier probeer je als speler niet alleen roem en rijkdom te verzamelen, maar ook de tofste wagens terwijl je uit handen blijft van de politie. Daarbij kunnen spelers net als in het vorige deel ‘heat’ opbouwen, waarmee ze in reputatie stijgen, maar ook meer op de radar van de politie komen.

Need for Speed: Unbound is nu al te spelen via vroegtijdige toegang, maar verschijnt officieel op 2 december voor pc’s met Windows, de PlayStation 5 en Xbox Series X / S.

The Callisto Protocol

Vast op een rots in de ruimte, aan boord van een ruimtestation overspoeld met vervormde wezens waarvan je de ledematen kunt afschieten. Het klinkt als een nieuwe Dead Space-game, maar eigenlijk is het de nieuwe titel van Dead Space mede-maker Glen Schofield. In The Callisto Protocol kom je vast te zitten in de ruimtegevangenis Black Iron Prison op de maan Callisto. Hier moet je zien te ontsnappen en nog heelhuids ook als het even kan.

Hoewel de ontwikkeling van The Callisto Protocol begon als een uitbreiding op het ‘verhaal’ van PlayerUnknown’s Battlegrounds, is de game door de loop der jaren zo gegroeid dat The Callisto Protocol een opzichzelfstaand iets is geworden. In tegenstelling tot Dead Space zullen in The Callisto Protocol naast vuurwapens ook vuistgevechten een grotere rol spelen.

Ook The Callisto Protocol verschijnt op 2 december voor pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X / S.

Alle releases in december 2022:

Zoals gezegd zijn bovenstaande games niet alle games die in december verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje:

Week 48 – 1 december t/m 4 december:

Inscryption – 1 december – Switch

Warp Drive – 1 december – Switch, Xbox One, Xbox Series X / S

Dwarven Skykeep – 1 december – Windows

The Callisto Protocol – 2 december – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Need for Speed: Unbound – 2 december – Windows, PlayStation 5, Xbox Series X / S

Marvel’s Midnight Suns – 2 december – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S

Art of the Rail – 4 december – Windows (early access)

Week 49 – 5 december t/m 11 december:

Swordship – 5 december – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch

Hello Neighbor 2 – 6 december – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Solar Ash – 6 december – Windows (Steam)

Choo-Choo Charles – 9 december – Windows

Week 50 – 12 december t/m 18 december:

Wavetale – 12 december – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 13 december – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series X / S

High on Life – 13 december – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition – 14 december – PlayStation 5, Xbox Series X / S

Azure Striker Gunvolt 3 – 15 december – PlayStation 4, PlayStation 5

Blacktail – A Witch’s Fate – 15 december – Windows, PlayStation 5, Xbox Series X / S

Aka – 15 december – Windows, Switch

Bots Are Stupid – 15 december – Windows

Resident Evil 7: Biohazard – 15 december – Switch

Week 51 – 19 december t/m 25 december:

Valkyrie Profile: Lenneth – 22 december – PlayStation 4, PlayStation 5

Week 52 – 26 december t/m 31 december:

Geen releases deze week.