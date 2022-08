Iedereen is naar Keulen

Na drie jaar stil zitten mogen we in augustus eindelijk weer de gaming-beursvloer op met de terugkeer van gamescom in Keulen. Het lijkt er dan ook op dat bijna iedereen aanwezig zou moeten zijn, zo rustig is het op release vlak. Slechts een enkele noemenswaardige titel staat er deze maand op de rol, dus het is zoeken naar games om naar uit te kijken.

We dachten dat juli een rustige maand ging worden, maar augustus doet er nog een schepje bovenop – of haalt juist nog een extra schepje weg? Enfin, er is op release gebied in augustus maar weinig te beleven, waarbij de meeste ogen vooral gericht lijken te zijn op de reboot van Saints Row richting het einde van de maand.

Two Point Campus

Er lijkt geen betere studio te zijn voor het terug tot leven brengen van humoristische simulatoren zoals het oude Theme Hospital en Theme Park dan Two Point Studios. Bestaande uit een aantal van de slimme koppen achter die oude games, maakte ze een aantal jaar geleden al furore met Two Point Hospital en proberen ze dat trucje nu opnieuw met Two Point Campus. Het is tijd om de boeken weer in te duiken en van het studentenleven te genieten.

In Two Point Campus is het doel redelijk simpel: bouw en beheer een zo succesvol mogelijke universiteitscampus. Dit doe je niet alleen door genoeg klaslokalen en slaapgebouwen neer te zetten, maar ook door ervoor te zorgen dat er voldoende eetmogelijkheden, bibliotheken en sportvelden liggen. Allemaal natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe jij jouw universiteit wil laten uitblinken.

Two Point Campus is vanaf 9 augustus te koop voor Windows via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S en Switch.

Saints Row

De Saints Row-franchise is een bijzondere – wat ooit vooral begon als persiflage op de Grand Theft Auto-serie, groeide uit tot een op zichzelf staande reeks vol met over de top verhalen over misdaad en broederschap. Nadat jij als speler al president van de Verenigde Staten was en de aarde werd overvallen door aliens, besloot ontwikkelaar Deep Silver Volition terug naar de tekentafel te gaan en de serie vanaf scratch af aan opnieuw te starten.

De reboot van Saints Row neemt ons mee naar Santo Ileso, een fictieve stad in het zuidwesten van de Verenigde Staten en losjes geïnspireerd op Las Vegas. Jij als speler richt je eigen gang op met als doel de sterkste te worden in de stad, ontevreden met de gang van zaken bij de andere drie gangs in de stad. Daarbij heb je natuurlijk weer volledige controle over hoe jouw personage eruit ziet en hoeveel schade je aanricht aan de stad.

Saints Row is vanaf 23 augustus beschikbaar voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S en Stadia. Momenteel is er al een gratis character creator te downloaden.

F1 Manager 2022

Het besturen van een Formule 1-team is alles behalve simpel – iets wat de dames en heren van Ferrari de afgelopen weken keer op keer laten zien. Eind deze maand mogen spelers voor het eerst in jaren zelf i de rol aannemen van teammanager en aan de slag gaan in de koningsklasse van de autosport met F1 Manager 2022.

In F1 Manager 2022 krijg jij de taak om een van de bestaande Formule 1-teams onder handen te nemen en te zorgen dat het uiteindelijk terugkomt met de befaamde titel van Formule 1-kampioen. Dit doe je niet alleen door je coureurs instructies te geven tijdens de race, maar ook daaromheen alles te regelen: faciliteiten, verbeteringen aan de wagens en de ontwikkeling van je team.

F1 Manager 2022 ligt vanaf 30 augustus in de winkels voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X / S. Wanneer je de game digitaal pre-ordert, mag je vijf dagen eerder aan de slag.

Alle releases in augustus 2022:

Zoals gezegd zijn de bovenstaande games niet alle games die in augustus verschijnen, dus hebben we hier even alles voor je op een rijtje:

Week 31 | 1 augustus – 7 augustus:

Before we Leave – 3 augustus – Switch

South of the Circle – 3 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Turbo Golf Racing – 4 augustus – Windows, Xbox One, Xbox Series X / S

Hard West 2 – 4 augustus – Windows

Camp Canyonwood – 4 augustus – Windows

Week 32 | 8 augustus – 14 augustus:

Two Point Campus – 9 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Fathest Frontier – 9 augustus – Windows

Cult of the Lamb – 11 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Rumbleverse – 11 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Marvel’s Spider-Man Remastered – 12 augustus – Windows

Week 33 | 15 augustus – 21 augustus:

Tribes of Midgard – 16 augustus – Switch, Xbox One, Xbox Series X / S

Rollerdome – 16 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5

Way of the Hunter – 16 augustus – Windows, PlayStation 5, Xbox Series X / S

Cursed to Golf – 18 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S, Switch

Cloudpunk – 19 augustus – PlayStation 5

Madden NFL 23 – 19 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Week 34 | 22 augustus – 28 augustus:

Midnight Fight Express – 23 augustus – Windows, PlayStation 4, Xbox One, Switch

Saints Row – 23 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Monster Outbreak – 25 augustus – Windows, MacOS, Linux, Switch

Soul Hackers 2 – 26 augustus – Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S

Week 35 | 29 augustus – 31 augustus: