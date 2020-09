Ontwikkelaar: Motive Studios | Uitgever: Electronic Arts | Platformen: Windows, PlayStation 4, Xbox One

Altijd al in first-person in een Tie Fighter of X-Wing willen vliegen? Dan heb je binnenkort de kans daarvoor. In Star Wars: Squadrons zul je geen voet op de planeten zetten, maar in de ruimte grootse gevechten aangaan met andere vliegende tegenstanders. Naast 5v5 dogfights zit er ook een single player modus in die zich afspeelt na Return of the Jedi. Voor de echte puristen is er ook de mogelijkheid om te spelen met een joystick.

Portland Trail Blazers-speler Damian Lillard staat op de cover van het doosje. 2K heeft ook de Mamba Forever Edition aangekondigd met Kobe Bryant op de voorkant, als eerbetoon aan de eerder dit jaar overleden basketballer. De Mamba Forever Edition bevat digitale extra’s en een gratis upgrade naar de next-gen versie, zodat je straks op je Xbox Series X of PlayStation 5 lekker verder kunt gamen.

Als je wilt weten wat je verder kunt verwachten, kun je hier onze preview lezen.