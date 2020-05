Alles wat je moet weten over de Pokémon Sword en Shield Expansion Pass

Zoals gezegd wordt de DLC in deze Expansion Pass in twee delen beschikbaar. Het eerste deel, The Isle of Armor, zal eind juni van dit jaar verschijnen en laat je afreizen naar een gelijknamig eiland aan de kust van Galar. Dit grote eiland bevat nieuwe omgevingen, waaronder stranden, bossen, moerassen, grotten en zandduinen. In deze gebieden kunnen we bekende Pokémon tegenkomen, waaronder Volcanion, Kingdra, Magnezone, Zorua, Chansey, Azurill, Dedenne en Lycanroc. Daarnaast worden andere Pokémon in een nieuw Galar-jasje gestoken, waaronder Slowpoke.

De nieuwe Pokémon van deze uitbreiding zijn Kubfu (Fighting) en zijn evolutie Urshifu. Deze legendarische Pokémon zal samen met jou op het eiland trainen onder toeziend oog van Mustard, de mentor van voormalig Champion Leon. Samen met Kubfu bevecht je een van twee torens: de Tower of Darkness en de Tower of Waters. De toren die je kiest, bepaalt uiteindelijk welke vechtstijl Kubfu’s evolutie Urshifu zal gebruiken: de Single Strike Style (Fighting/Dark) of de Rapid Strike Style (Fighting/Water).