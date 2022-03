Herbeleef Pokémon-klassiekers met z’n tweeën op deze bizarre manier

Pokémon-spellen doen graag alsof ze maar op één manier gespeeld kunnen worden. Je krijgt je eerste Pokémon van je lokale professor, verslaat gyms of trials, brengt het regionale kwaadaardige team om zeep en claimt de titel van regiokampioen. Door de jaren heen hebben spelers echter allerlei creatieve manieren gevonden om door de games heen te spelen. Herbeleef Pokémon-klassiekers met z’n tweeën op deze bizarre manier.

De creatieve breinen van de Pokémon-gemeenschap draaien al jarenlang overuren. Om de games interessant te houden hebben spelers regels bedacht om de klassiekers moeilijker of interessanter te maken. Het meest bekende voorbeeld is een Nuzlocke Challenge. Dat is simpel gezegd een Pokémon-playthrough met perma-death. Als je Pokémon geen HP meer heeft, mag je hem niet meer gebruiken. Daarnaast mag je alleen de eerste Pokémon die je op een route tegenkomt vangen.

De beste opties voor een Soul-link Pokémon run, Pokémon HeartGold en SoulSilver

Nuzlockes zijn er in allerlei soorten en maten. Zo heb je de Hardcore variant, waarbij je je Pokémon ook niet mag genezen t ijdens battles. Er zijn randomizer Nuzlockes, Nuzlockes met maar een enkele Pokémon (meestal een starter of iets dramatisch, zoals een Magikarp) en Nuzlockes waarbij de speler maar één type Pokémon gebruikt. Ik heb zelf een keer een Nuzlocke van Pokémon Fire Red geprobeerd waar ik alleen maar Pokémon gebruikte die door de Youngster Trainer class gebruikt werden.

Ondanks de variaties aan voornoemde Nuzlocke-versies, zijn ze allemaal maar voor één speler. Ben je nou toe aan een Pokémon-playthrough die je met een vriend kunt spelen? Dan is de Soul-link Nuzlocke iets voor jou.

Wat is een Soul-link Nuzlocke?

In een Pokémon Soul-link Nuzlocke speel je samen met een vriend tegelijkertijd hetzelfde Pokémon-spel. Zoals de titel suggereert zijn jullie zielsverwanten die elkaars lot delen. Hetzelfde geldt ook voor jullie Pokémon.

Stel: je besluit met een vriend een tweepersoons Nuzlocke te gaan doen van Pokémon Emerald. Jij kiest Mudkip (objectief de beste Hoenn-starter) en je vriend kiest Torchic. Jij verslaat de Zigzagoon die je in het begin moet verslaan, maar je vriend krijgt het op de één of andere manier voor elkaar om te verliezen. Omdat deze twee Pokémon ‘gelinkt’ zijn, gaat jouw starter ook dood. Whoops.

Hoe werkt een Soul-link Nuzlocke dan precies?

Pokémon die je op hetzelfde moment in het spel vangt zijn met elkaar verbonden. Volgens Nuzlocke regels mogen spelers enkel de eerste Pokémon op hun route vangen. Dus als jij een Zigzagoon krijgt en je vriend een Poochyena, dan zijn deze Pokémon gelinkt. Om dit bij te houden kun je afspreken beide Pokémon dezelfde naam te geven. In dit geval zou dat “Poochagoon” or “Zigena” kunnen zijn, als een samentrekking van de twee Pokémon.

Nog één regel: een primair type mag op slechts één van de twee teams voorkomen. Dit is misschien wat cryptisch, dus laten we er nog een voorbeeld bij pakken.

Stel je voor dat je verderop in de Pokémon Emerald-playthrough een Ralts vangt. Naast dat je extreem veel mazzel hebt als dit jouw eerste encouter op een route is, betekent dit dat jouw medespeler geen Psychic-type in zijn of haar team mag hebben. Wat wél mag is een Pokémon in hun team met Psychic als secundair type. Ralts is volledig Psychic (in Pokémon Emerald), dus als een andere speler een Slowpoke vangt (Water/Psychic) mag die wel bij zijn of haar team.

Pokémon Soul-link: Intens Versie

Helder? Dus, alle Pokémon zijn zielsverwanten, je mag alleen Pokémon in je teamals hun primaire typing niet overlapt met die van je medespeler en je mag alleen de eerste Pokémon vangen die je op een route tegenkomt. Als je een Pokémon vangt die je niet mag gebruiken, mag je die alsnog opslaan in de PC. Als er opeens geen Psychic types meer zijn, kun je die gaan gebruiken!

Je kunt hier stoppen met de regels. Ik ging verder door een randomizer toe te voegen. Alle Pokémon kunnen zomaar verschijnen. Dacht je dat er op de eerste route in het spel alleen maar Zigzagoon en Poochyena zouden zitten? Nee, voor je weet rent Professor Birch niet weg van Zigzagoon, maar van Mewtwo. Een randomizer maakt de chaos compleet. Met deze setup ben je klaar voor je lijdensweg dwars door een Pokémon-game naar keuze.

Misschien heeft een random trainer een Giratina – of begin je met een Mew.

Hoe installeer je dat allemaal?

Zo’n Soul-link klinkt leuk, maar het lijkt misschien ook complex om alles te installeren. Met deze korte uitleg hoeft het niet ingewikkeld te zijn. Je hebt het volgende nodig:

Een computer (deze gids is geschreven voor Windows)

Een DS of Gameboy Advance Emulator

Een Randomizer

Een Pokémon ROM

No$GBA en DeSmuME, de beste emulators.

Een computer spreekt redelijk voor zich. De emulator is ook eenvoudig, maar mijn aanrader is No$GBA, die zowel Gameboy Advance- als Nintendo DS-spellen kan simuleren. Aangezien de meeste Nuzlockes-opties voor deze consoles zijn, heb je aan No$GBA genoeg. De Universal Pokémon Randomizer schudt je opgeslagen bestanden door elkaar op elke manier die je mogelijk lijkt. Je kunt veranderen waar welke Pokémon verschijnt, maar ook de stats, abilities, movesets en zelfs evoluties zijn aan verandering onderhevig.

Om alles te installeren, moet je eerst de emulator en de randomizer installeren. Zorg ervoor dat je ze ergens installeert waar je ze terug kunt vinden. Wat betreft de ROM: het downloaden is hoe dan ook illegaal. Wat wel kan is het creëren van je eigen ROM met speciale hardware zoals de GBxCart RW. Sla de ROM ergens op waar je hem makkelijk terug kan vinden. Om de ROM te randomizen laad je hem in de randomizer. Selecteer de instellingen die je wilt en druk vervolgens op “Randomize Save.” Hierdoor krijg je een volledig randomized, nieuw bestand.

Tot slot open je de emulator en laad je het gerandomizede bestand. Klaar is kees!

Welk spel is het best voor een Soul-link Nuzlocke?

In theorie kun je met ieder spel een Soul-link Nuzlocke spelen. Omdat dit eigenlijk gewoon een tweepersoons Nuzlocke is, kun je er zelfs in Pokémon Legends: Arceus mee aan de slag. Praktisch gesproken blijven er drie generaties als kanshebber over:

Generatie 3 (Pokémon Ruby, Sapphire, Emerald, FireRed, LeafGreen)

Generatie 4 (Pokémon Diamond, Pearl, Platinum, HeartGold, SoulSilver)

Generatie 5 (Pokémon Black, White, Black 2, White 2)

Al deze games werken met zowel de No$GBA-emulator als de Universal Pokémon Randomizer.

Mijn aanraders voor deze games zijn Pokémon HeartGold en SoulSilver. Deze klassiekers komen zowel vlot als chaotisch op gang, waardoor de spellen als een echt avontuur voelen. Wilde Pokémon en trainers zijn relatief lage levels, waardoor je de kans krijgt om op stoom te komen. Daarnaast krijg je in deze spellen behoorlijk snel een aantal Pokémon als cadeau, dus je hebt minder kans om vast te lopen.

Zolang je niet tegen een Garchomp met Dragon Rage aanloopt (een move die altijd veertig HP schade veroorzaakt) komt alles goed. Oja, nog één tip: zorg ervoor dat je regelmatig opslaat. Het spel kan dankzij de randomizer nog weleens instabiel zijn.

Dat was het: alles wat je moet weten over een Pokémon Randomized Soul-link Nuzlocke! Laat me weten als je het een keer uit gaat proberen en in welke chaotische situaties je terechtkomt! Ben je benieuwd hoe zo’n poging dan in zijn werk gaat? Kijk dan vooral ook naar de poging van Jaiden Animations.