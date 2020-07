In de klassieke Pokémon Ranger game speel je als Lunick of Solana, het mannelijke of vrouwelijke hoofdpersonage van deze game. Dankzij je drive en motivatie om een Ranger te worden, word je uitgenodigd naar de Fiore-regio om te kijken of je ook de potentie hebt. Je arriveert in de haven van Fall City om hier Spenser te ontmoeten, de leider van het team in Ringtown. Er is al meteen drama; een Plusle of Minun (afhankelijk van of je als het vrouwelijke of mannelijke personage speelt) wordt achtervolgd door een Houndoom. Spenser raakt bevriend met de Houndoom om je te laten zien hoe je vriendschap moet sluiten met Pokémon en jij mag hetzelfde proberen bij de Plusle of Minun. Als je hierin slaagt, word je gecertificeerd als echte Pokémon Ranger en komt de gevangen Pokémon de rest van je avontuur met je mee als je Partner Pokémon. Je avontuur kan nu echt van start gaan.

Pokémon meenemen op avontuur gaat hier niet met Poké Balls zoals in de hoofdgames. In deze games gebruik je je Capture Styler om bevriend te worden met verschillende Pokémon. Deze Styler gebruik je door op het onderste scherm van je DS rondjes te tekenen rond de Pokémon, zonder dat deze lijn wordt onderbroken. Deze lijn wordt onderbroken door Pokémon die ertegenaan lopen, als je je stylus loslaat of als de lijn wordt aangevallen door de Pokémon. Je gebruikt de hulp van de Pokémon waarmee je bevriend raakt om Pokémon te bevrijden van mensen die ze voor kwaad willen gebruiken of om obstakels op je pad weg te halen. In deze game ga je op tegen de Go-Rock Squad, die met de Super Styler legendarische Pokémon hebben gevangen om de macht over de Fiore-regio te krijgen.

Ik zal heel eerlijk zijn: deze klassieker is mijn minst favoriete binnen de Ranger-serie. Hij krijgt punten voor deze nieuwe manier van omgang met Pokémon en de verhaallijn is ook zeker niet slecht, maar daar houdt het wel een beetje mee op. De keuze van Partner Pokémon is er in feite gewoon niet. Verder doe je in het spel alleen de missies van de verhaallijn, je hebt geen opdrachten van burgers die je ernaast kunt doen. Hierdoor ben je al vrij vlot door het hele spel heen.

De postgame is hierdoor ook behoorlijk beperkt. Na het verslaan van de kwaadaardige Go-Rock Quad, krijg je missies die je leiden naar vijf legendarische Pokémon om met deze vriendschappen te sluiten. Nadat je vriendschap hebt gesloten met de laatste van deze, is het spel toch echt voorbij. Natuurlijk kun je nog vrij ontdekken en proberen om bevriend te worden met alle Pokémon die er zijn te, maar een echt doel heb je niet meer. In de tijd dat dit de enige was van de Ranger-serie, was het een op-en-top fantastische game. Nu ik vergelijkingsmateriaal heb, dankzij Shadows of Almia en Guardian Signs, voelt de klassieker toch als een ontzettend lege game.