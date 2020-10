Ook voor Android en iOS is Pokémon Home beschikbaar, maar deze versie verschilt sterk van de versie op de console. Pokémon Home op mobiel is dan ook meer bedoeld voor het ruilen van Pokémon. Je kunt met de app vanaf je telefoon bijvoorbeeld geen Pokémon toevoegen aan je cloudopslag. Dit kan op dit moment alleen via de Switch. Daarnaast kun je je account maar met één smartphone of tablet linken.

Wel kun je Pokémon ruilen. Dit kan met vrienden die je hebt toegevoegd op Pokémon Home, maar het kan ook online met onbekenden. Daarin zijn twee varianten mogelijk. De eerste optie is ruilen via het Global Trade System (GTS). Dit is het marktplaats-systeem dat we ook uit vorige games kennen, waarbij je een Pokémon aanbiedt en er een specifieke Pokémon voor terugkrijgt. Handig als je Pokémon uit de andere versie van de game zoekt.

Daarnaast is er de Wonder Trade Box, waarin je Pokémon kunt zetten die dan met willekeurige trainers worden geruild. Het is altijd maar de vraag wat je ervoor terugkrijgt. Ik heb er in ieder geval een hoop Wooloo’s bij die door schaapachtige trainers erin zijn gegooid in de hoop dat andere spelers bijzondere Pokémon delen.