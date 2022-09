Pixel Vaults hoogtepunten van gamescom 2022

Soulslikes, racegames en aquarelavonturen: het stond allemaal op de beurs

Het moest een rustige gamescom worden met de afwezigheid van grote namen als Nintendo, PlayStation en EA. Dat we hier toch met pijn in de voeten zitten en eigenlijk alleen nog naar bed willen, geeft wel aan dat alle partijen die wel aanwezig waren met hele interessante titels op de beurs stonden. Dit waren de favoriete games van de Pixel Vault-redactie van gamescom 2022.

Als je net twintig games hebt gezien of gespeeld, dan is het geen makkelijke opgave om daar een favoriet uit te kiezen. Zeker niet als het niveau hoog ligt, zoals dit jaar bij de indie-ontwikkelaars het geval was. Toch hebben we onze redacteuren die op gamescom waren gevraagd één game uit te kiezen die wat hen betreft dé game van gamescom 2022 was.

Amador – Lies of P

Het blijft altijd spannend als er een nieuwe Soulslike wordt aangekondigd, want op de grootmeesters van FromSoftware na wordt het genre maar matig begrepen door andere studio’s. Het Zuid-Koreaanse Neowiz lijkt mijn ongelijk te willen bewijzen met Lies of P. De game vertelt een bijzonder donkere versie van het verhaal van Pinokkio, in een wereld die toch bijzonder veel weg heeft van Bloodborne. Misschien zelfs té veel, maar ik zie het graag door de vingers.

De demo van een kwartier liet in ieder geval zien dat Neowiz op de goede weg is. Het vechtsysteem voelt goed, audiovisueel is het een plaatje en vooral het design van alle personages is geweldig. Er is nog weinig bekend over het verhaal zelf, maar ik ga er niet vanuit dat we de vrolijke versie van Disney voorgeschoteld krijgen. Er is nog geen precieze datum voor Lies of P bekendgemaakt; we weten alleen dat de game in 2023 gaat verschijnen. Neem de tijd die je nodig hebt, Neowiz!

Maxime – Friends vs Friends

Mijn evenwichtsorgaan kan eigenlijk niet zo heel goed tegen first-person shooters, dus het is wellicht wat vreemd dat ik er eentje op de lijst zet. Toch was ik genoeg gecharmeerd van het ontwerp, het doel van de ontwikkelaars en met name de vloeiendheid van de game dat ik hem zeker het benoemen waard vind. Friends vs Friends is een kleurrijke multiplayergame zoals we die de afgelopen paar jaren wel meer zien; titels als Fall Guys, Fortnite en Knockout City bijvoorbeeld. Maar deze shooter van Brainwash Gang heeft letterlijk nog een aas in de mouw: het is namelijk ook een deckbuilder.

De toevoeging van deckbuilding tijdens het schieten klinkt ontzettend chaotisch. Dat is het ook, maar wel op een positieve manier. De spelmechanieken komen namelijk heel soepel samen in de besturing, die ook nog eens vrij toegankelijk is ingesteld. Op die manier kunnen ook spelers die nieuw zijn in het PvP shooter-genre meegenieten van alles dat de game te bieden heeft. Volgens de ontwikkelaars, die Esther en ik kort spraken tijdens onze gamesessie, was dat een van de belangrijkste punten: het moest en zou vooral een toegankelijke en leuke game worden zonder pay-to-win of gatekeepers.

Dat doel is helemaal terug te voelen door de game heen, die al heerlijk speelt. De ontwikkelaars benadrukken dan ook dat de game zo spoedig mogelijk in vroegtijdige toegang gaat. Via de Steam-pagina kun je Friends vs Friends alvast aan je wensenlijst toevoegen.

Kevin – Dakar Desert Rally

Iedere gamescom is het eigenlijk hetzelfde liedje: een afspraak in je planning waarvan je denkt “ik ga wel, maar waarschijnlijk wordt het niet veel”. Zo ook toen ik donderdagmiddag de stand van Saber Interactive Porto binnen stapte voor Dakar Desert Rally. Rally-simulatoren kunnen immers vrij makkelijk afdwalen in het hyperrealistische, waarbij iedere fout genadeloos wordt afgekeurd. Des te leuker was het dan ook toen ik met een enorme glimlach een half uur later de booth weer uit stapte.

De rallygame wakkert een vlam in mij aan die na de laatste release van Motorstorm redelijk was gedoofd. Vol gas door een snikhete woestijn vlammen, enorme jumps maken en ruw racen om als eerste de finish te bereiken, wie Dakar Desert Rally in de simulatiestand speelt zal het op deze manier niet lang volhouden, maar in de meer casual sportmodus speelt het heerlijk weg. Voor mij kan het niet snel genoeg 4 oktober zijn, zodat ik de volledige game kan ervaren.

Esther – Dordogne

Deze prachtige game heeft nu al mijn hart veroverd. Niet alleen ziet de game er fantastisch uit, maar ook de speelervaring smaakt naar meer. CEO en artistiek leider van Un je ne sais quoi, Cedric Babouche, baseerde het spel op zijn eigen jeugd in het Franse Dordogne en hij schilderde meer dan honderd schilderijen met waterverf, speciaal voor de game Dordogne.

In deze narrative adventuregame speel je als Mimi. Ze haalt het huis van haar overleden oma leeg en dat brengt de nodige herinneringen met zich mee. Die herinneringen brengen de speler naar de zomer van 1982, het jaar waarin Mimi bij haar oma logeert. Het wordt al snel duidelijk dat er iets belangrijks is gebeurd tijdens die zomer, maar wat dat precies is, kun je als speler in alle rust zelf ontdekken. Tijdens het spelen verzamel je als Mimi foto’s, woorden, geluiden en voorwerpen die je in een plakboek kunt verwerken.

Lekker thuis en op elk moment van de dag kunnen ontsnappen naar het Franse platteland: ik teken ervoor. Dordogne is ontzettend rustgevend, zonder saai te worden, en het ziet er gewoonweg adembenemend uit. Bovendien heb ik nu zin om zelf aan een plakboek te beginnen. Dan kan ik daar direct mooi alle schatten verwerken die ik hier op gamescom gevonden heb (lees: flyers, stickers en nog meer stickers)!

Tom – Pentiment

Tussen de overweldigende mensenmassa’s (en bijbehorende walmen) van gamescom bracht Pentiment plots een prachtig rustmomentje. Het aanzienlijk kleinere uitstapje van Obsidian laat spelers middeleeuwse mysteries oplossen, in en rondom nota bene een rustiek Duits dorpje. Als de jonge Andreas Maler wandel je letterlijk door eeuwenoude prenten en blader je door beeldig drukwerk, terwijl je op je gemak allerlei intriges uitpluist.

In de lijn der verwachting van Obsidian is Pentiment nog altijd een rollenspel. Ondanks de vaste aanwijzing als Andreas Maler lijken er genoeg verschillende paden te bewandelen. Zo mogen spelers Andreas’ achtergrond als geleerde, levensgenieter en ambachtsman zelf invullen, waarmee vervolgens nieuwe mogelijkheden voor middeleeuws detectivewerk vrijkomen. Op gamescom waren daar al interessante flarden van te zien, waardoor ik enkel meer verlang naar dit middeleeuwse mysterie. Pentiment heeft daarvoor een releasedatum op 15 november geboekt.

Robert – Superfuse

Ik moet bekennen dat ik niet warm werd van de beschrijving van Superfuse. Een hack-and-slash-game met superhelden klinkt namelijk niet super origineel. Daar moest ik snel van terugkomen toen we bij uitgever Raw Fury binnenstapten om de eerste gameplay te checken. Allereerst is er de visuele stijl, die zo uit een stripverhaal lijkt te komen. Niet alleen de omgevingen en de figuren die door het beeld bewegen zijn op comics geïnspireerd, maar tijdens de dialogen verschijnen er strippanelen in beeld die de emoties en reacties van de personages in de game in beeld brengen. We waren op slag verliefd en toen wisten we nog niet eens dat de game gewoon wordt gemaakt in Breda door Stitch Heads Entertainment.

De game is niet alleen visueel interessant. Het fuse-systeem, waar de game zijn naam aan ontleent, is uniek. Net als in veel andere actie-RPG’s krijg je nieuwe vaardigheden tot je beschikking als je personage een hoger level wordt. In Superfuse kun je deze vaardigheden verder aanpassen met zogeheten fuses. Hiermee kun je bijvoorbeeld voor de mage-class een frostbolt in drieeën uiteen laten splitsen of laten weerkaatsten tegen de muur. Je kunt daarbij zoveel combineren en fine-tunen dat we ongetwijfeld enorm overpowerede builds gaan zien in deze game, op de best mogelijke manier. Volgens de ontwikkelaars kan het grote publiek al later dit jaar met Superfuse aan de slag, als de game in early access gaat.

Dit waren onze favoriete games van gamescom 2022 – we horen graag in de comments wat die van jou zijn!