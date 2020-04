In Persona 4 Golden volgen we jouw zelfbenoemde hoofdpersoon in zijn dagelijks leven op een nieuwe middelbare school. Je hangt daar lekker de scholier uit; een combinatie van toetsen, bijbaantjes en vrienden. Dit is echter niet het enige dat je aandacht vraagt, in de kleine plaats waar jouw personage woont wordt namelijk een reeks moorden gepleegd. De aanleiding daarvoor lijkt een soort show op televisie te zijn. En hoe wazig het ook klinkt, jouw personage kan met zijn vrienden de tv-wereld in.

Zodra je daar achter komt, begint je avontuur pas echt en zet je de jacht in op de moordenaar die het eens zo rustige stadje aan het terroriseren is. In de tv zul je vaak moeten knokken. Dit vechten doe je met simpele wapens en jouw Persona. Dit laatste is het makkelijkst uit te leggen als de kant van jezelf die je niet zo makkelijk aan anderen laat zien. Sluit vrede met die kant en je kunt zomaar eens een Persona krijgen.