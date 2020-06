Nou is alles aan South Park natuurlijk al over de top, maar toen er ook nog eens games van de serie werden uitgebracht, was het einde helemaal zoek. In The Stick of Truth maken we kennis met de New Kid, ook wel bekend als Sir Douchebag. Al na drie tellen wordt duidelijk wat voor toon de game hanteert, als we naast classes als Warrior en Archer ook uit ‘Jew’ mogen kiezen.

The Stick of Truth is een heilig voorwerp en er zijn dan ook twee kampen die strijden om de stok. In je zoektocht naar de stok kom je echt de meest bizarre dingen tegen. Op een gegeven moment word je gekidnapt door aliens, welke je op de meest ongemakkelijke manier proben. Of wat dacht je van een abortus bij een jongen van tien jaar oud. De serie is op zijn tijd al bizar, maar deze game doet er nog net even een graadje bovenop.