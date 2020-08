Microsoft is zich momenteel aan het voorbereiden op de lancering van de Xbox Series X in november, maar is daarnaast ook druk bezig met de gamestreamingdienst Project xCloud. Hoewel de dienst momenteel in open bèta is voor Android-apparaten, is deze verdwenen van de iPhone. De reden: Apple wil de dienst niet op zijn platform hebben.

Het is niet de eerste keer dat Apple een stokje steekt voor de introductie van gamestreamingdiensten op zijn platform. Ook Google’s Stadia krijgt geen gehoor bij Apple: hoewel er een app is voor iPhone en iPad, is deze alleen geschikt voor het kopen van nieuwe games en het beheren van je bibliotheek. Wil je een game streamen, dan heb je pech.

Apple houdt dergelijke apps dus bewust tegen, maar volgens Apple heeft het een reden. In een gesprek met Business Insider gaven ze een verklaring:

Our customers enjoy great apps and games from millions of developers, and gaming services can absolutely launch on the App Store as long as they follow the same set of guidelines applicable to all developers, including submitting games individually for review, and appearing in charts and search.

Wat Apple zegt is dat iedere game die in een streamingdienst verschijnt, individueel getest moet worden en opgenomen moet worden in de zoekmachines van Apple. Daarnaast is er nog Apple’s eigen App Store-beleid, waarin staat dat bij ‘remote desktop applications’ het host-apparaat en de client op eenzelfde netwerk moeten zitten. Allemaal redenen waarom we voorlopig geen volwaardige Google Stadia of Microsoft xCloud-apps gaan krijgen op iOS.