Hou je vast, dit wordt trippen

Laat het maar over aan Finse gameontwikkelaars om je goed te laten trippen. We weten niet precies wat ze daar in het water doen, maar kijk maar naar ontwikkelaars als Remedy Entertainment en Housemarque. De eerste is bekend van titels als Alan Wake en Control, terwijl de andere ons in 2021 nog de bijzondere mind trip Returnal op de PlayStation 5 gaf. De game bleef een tijdje lang een console-exclusive. Nu Sony meer en meer games ook naar de pc brengt, kunnen ook niet-PS5-eigenaren de game voor het eerst proberen, waaronder ondergetekende.

Toen in 2021 Returnal verscheen op de PlayStation 5, was ik lichtelijk geïntrigeerd door de gameplay-clips die ik met regelmaat voorbij zag komen. Een astronaut rent, springt en vliegt over het scherm terwijl tientallen, zo niet honderden gekleurde kogels je om de oren vliegen. “Maar ik heb niets met bullet hell shooters of games met een vrij hoge moeilijkheidsgraad,” dacht ik nog. Totdat ik de controller eerder deze maand oppakte met de pc-versie en plots alles klikte.

Wat is Returnal voor game?

In Returnal speel je als Selene Vassos, een astronaute voor de ASTRA Corporation. Wanneer ze haar bevelen negeert en bij de verboden planeet Atropos iets wat zij het ‘White Signal’ noemt onderzoekt, crasht haar schip op de planeet. Met een kapot schip en geen manier om ASTRA te contacteren, zit er niets anders op dan de planeet te verkennen. Alles tot haar grote schok wanneer ze haar eigen lijk ontdekt op de planeet.

Om Returnal qua gameplay in één specifiek hokje te stoppen is niet te doen. Returnal speelt als een third-person shooter, maar heeft ook veel bullet hell en roguelike-elementen, gedoopt in een psychologisch horror-jasje. Je rent, springt en ontwijkt de kogels en aanvallen van de tal van buitenaardse vijanden, waarbij je slechts één wapen vast kunt houden en je de voortgang verliest wanneer je doodgaat. De wereld blijft echter nooit hetzelfde, want in de timeloop op Atropos veranderen de omgevingen continu, waardoor een run nooit hetzelfde voelt.

Ok, maar waar gaat het nu echt over?

Het verhaal van Returnal gaat niet alleen over Selene en haar acties, maar net zo goed over de bizarre planeet Atropos. Waarom zit Selene hier gevangen, wat brengt haar hiernaartoe en waarom laat de planeet Selene niet gaan – zelfs als ze lijkt te kunnen ontsnappen? Atropos is beangstigend in ieder aspect, maar al vrij snel heb je door dat er ook bij Selene iets niet helemaal goed zit. Hoe kan het anders dan dat haar eigen lijken in de gevonden audiologs veel meer van de planeet afweten dan jij?

Hoewel de game soms nagelbijtend moeilijk kan zijn, drijft de gameplay je om zo snel mogelijk te ontsnappen. Geen vezel in mijn lichaam had de behoefte om langer te blijven. De glibberende tentakels, de verdovende onderwater gebieden of de hell scape-achtige woestijn: mij moet je er niet voor wakker maken. Maar je raakt ook geïntrigeerd door de wereld en met het gevoel dat je iedere run wat beter wordt, is het niet erg om opnieuw te beginnen.

Daarnaast geeft de game je het gevoel van controle, ondanks dat Selene alle controle verliest. Welke route neem je? Verken je alle ruimtes met de kans om dood te gaan, of kies je alleen voor de deuren die je verder brengen? Open je die kist, wetende dat je een defect aan je pak kunt krijgen, of sla je ‘m toch over? Returnal is een constante stroom aan keuzes maken en vragen stellen op momenten dat je er eigenlijk geen tijd voor hebt. De klok tikt immers en alles wil je dood hebben.

Waarom wil ik dit spelen?

In Returnal wordt oplettendheid en scherpte beloond. Laat je je aandacht verslappen, dan kun je een prima run zo uit het raam gooien wanneer je met weinig gezondheid per ongeluk een ravijn in springt of in een regen van kogels duikt. Returnal blijft van begin tot eind een continu mysterie, waar je zelfs na de aftiteling vragen blijft houden. Ben je zelf benieuwd geworden? Returnal is sinds kort op Steam te vinden, naast de alom geroemde release op de PlayStation 5 uit 2021.