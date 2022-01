2021 zit erop en wat een jaar was het – in ieder geval eentje die niet per se in de boeken zal gaan om zijn talloze hoogtepunten. We laten de tijd van terugblikken dan ook achter ons en richten ons vizier op de toekomst, of in ieder geval de komende 365 dagen. Aan de redactie vroegen we wat hun wensen waren voor het nieuwe jaar, hopende dat het wat beter mag zijn dan het afgelopen jaar.