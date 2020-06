Nu we dat uit de weg hebben, gaan we snel door naar het Racing Centre zelf. Het Racing Centre is gevestigd in The Wall aan de A2 bij Utrecht. Bij binnenkomst werd ik meteen overrompeld door wat ik zag. Bijna overal waar je kijkt staan schermen en simulatoren en je krijgt direct veel indrukken omdat er in elke ooghoek wel iets gebeurt. Iets later word ik opgevangen door operations manager Sebastiaan Smit. Het is zijn verantwoordelijkheid om alle ICT draaiende te houden. Hij vertelt me direct meer over hoe het allemaal tot stand is gekomen.

Om te beginnen hoor ik dat we in Utrecht best wel met iets speciaals te maken hebben. Het F1 Racing Centre is namelijk het allereerste officiële centrum ter wereld. De totstandkoming is in samenwerking met het Formula One Management gegaan en dit zorgt ervoor dat je op alle officiële circuits en met alle officiële wagens uit het Formule 1-kampioenschap kunt rijden. De game waarmee geracet wordt, is dan ook F1 2019. Sebastiaan verzekert mij wel meteen dat men uiterlijk 10 juli, de dag waarop de nieuwe Formule 1-game verschijnt, met F1 2020 rijdt.