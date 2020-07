Dit bovenstaande scenario is me nog vaak door mijn hoofd geschoten tijdens het spelen van NBA 2K20. In eerste instantie frustreerde het me enorm, maar toch maakte die frustratie al snel plaats voor bewondering. Dit was onder andere waarom ik The Last Dance en daarmee ook basketball zo tof vond: spanning en sensatie tot de laatste seconde. Ik herinner me ook de woorden van Jordan: “I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying”. Zo is het maar net en ik ga door met trainen in een tot nu toe harde leerschool.

Na nog meer potjes oefenen, lijk ik eindelijk de smaak een beetje te pakken te krijgen. Steeds vaker begin ik te winnen en als ik verlies is het negen van de tien keer nipt. Tijd om een seizoen te beginnen. Ik weet dat voor veel spelers de MyCareer-mode van NBA 2K20 de heilige graal is, maar persoonlijk speel ik liever met een volledig team dan met slechts een speler. Ik kies er daarom voor om voor MyLeague te gaan. MyGM, waarin je de manager speelt en alle facetten van een team moet beheren, laat ik voor het gemak even links liggen. Ik wil vooral basketballen en veel potjes spelen in het begin.

Het mag weinig verrassend te noemen zijn dat ik begin met de Chicago Bulls. De laatste jaren hebben de Bulls het zwaar en ik wil ze weer naar de top brengen. Voordat dat kan, wil je natuurlijk wel wat toppers in je team hebben. Ik ga op zoek naar de beste spelers en overweeg om LeBron James te kopen. Het blijkt wederom een stomme vorm van naïviteit te zijn. In de NBA is het namelijk niet mogelijk om spelers over te kopen van een ander team. Je kunt spelers ruilen onderling of je moet wachten tot het contract van een speler uitgediend is en hij als ‘free agent’ op de markt komt.

Via YouTuber KOT4Q begin ik langzaam wat te begrijpen van dit hele ‘draft system’. Hij maakt video’s waarin hij teams in drie tot vier jaar helemaal ombouwt tot een kampioenswaardig team. Ik leer wat handige trucs rondom het ruilen van spelers en leer ook dat je in de NBA sommige dingen echt op de lange termijn moet plannen. De vraag is alleen wel of ik dat geduld ook kan opbrengen. Heb ik echt zin om zoveel te basketballen (een volledig seizoen bestaat uit 88 wedstrijden en dan nog eens de play-offs)? Niet bepaald, maar dat is ook niet hoe ik de game ben gaan waarderen.