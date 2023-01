Naar deze games kijkt de redactie uit in 2023

Controllers en toetsenborden klaar voor alle nieuwe content?

Het nieuwe jaar is aangebroken en dat betekent dat het tijd is om vooruit te kijken. De komende tijd zul je dan ook veel vooruitblikken en previews tegenkomen op Pixel Vault, maar eerst gaan we de redactie langs om te vragen waar iedereen nou het meest naar uitkijkt.

Dat is soms moeilijk, want er komt behoorlijk veel moois aan wat betreft games, gear en culture. Toch stellen we iedereen die ingewikkelde vraag: wat staat nou écht bovenaan je lijstje? Hieronder vind je de games waar wij niet op kunnen wachten.

Maxime – Spider-Man 2 – tweede helft van 2023

Afgelopen jaar zei ik in een rondje redactie dat ik erg uitkeek naar Storyteller. Dat is nog steeds zo, en ondanks de latere releasedatum staat die erg hoog op het lijstje voor 2023. Deze keer wil ik een andere game uitlichten, want ook toen de trailer van Spider-Man 2 onthuld werd deed ik thuis even een vreugdesprongetje.

2023 moet het jaar zijn waarin we een vervolg zien op Marvel’s Spider-Man (2018) en Spider-Man: Miles Morales (2020). Beide games zijn parels waarin we het verhaal van Peter Parker samen zien komen met dat van Miles Morales. Het zet beide helden in een nieuw licht en geeft ze ontzettend veel karakter. De gameplay voelt heerlijk en vooral op de PlayStation 5 komt dat mooi tot zijn recht. Opvolger Spider-Man 2 zal naar alle verwachting in de herfst van 2023 in de schappen verschijnen. Bill Rosemann, de vicepresident van de Marvel-games, vergeleek de Spider-Man-games kort met Star Wars: “Als de eerste Spider-Man-game Star Wars [A New Hope] is, dan is Spider-Man 2 onze Empire [Strikes Back]. Het wordt wat donkerder.” Ik zie er erg naar uit hoe zich dat later dit jaar gaat vertalen naar onze beeldschermen.

Amador – Atomic Heart – 21 februari

Er komen een hele hoop grote titels aan die in 2023 waarschijnlijk genoeg aandacht krijgen, maar mijn interesse ligt vooral bij Atomic Heart van de onbekende Russische studio Mundfish. In 2017 is deze bijzondere game al onthuld en de ontwikkeling heeft flink wat vertraging gehad, maar het ziet er eindelijk naar uit dat we in februari los kunnen gaan in een alternatieve versie van de Sovjet-Unie in het jaar 1955. De technologische vooruitgang is na het verslaan van Nazi-Duitsland in een stroomversnelling geraakt, waardoor het land vooral wordt gerund door robots en gevaarlijke loslopende experimenten. Als dat nog niet vreemd genoeg klinkt: je speelt als een KGB-agent met mentale problemen.

Sinds de allereerste trailer staat Atomic Heart hoog op mijn lijstje, want de game doet me heel erg denken aan één van de beste games ooit: BioShock. Een verhaalgedreven first-person shooter met speciale krachten in een compleet absurde alternatieve realiteit. Atomic Heart lijkt te bieden waar ik sinds het spelen van Prey (uit 2017) naar op zoek ben. Als klap op de vuurpijl wordt de behoorlijk harde soundtrack verzorgd door Mick Gordon, één van de beste componisten ooit die verantwoordelijk is voor de sublieme soundtracks van Doom en het eerder genoemde Prey. Atomic Heart lijkt een combi te worden van alles waar ik van hou. Gelukkig is februari niet ver weg meer. Ik kan niet wachten!

Tom – Starfield – De eerste helft van 2023

Toegegeven, de kans is groot dat Starfield uiteindelijk een verkapte ‘Fallout in space’ wordt. Maar eerlijk: veel meer dan dat vraag ik niet. Het concurrerende rollenspel The Outer Worlds beviel al goed en Bethesda heeft de mankracht om de bouw-je-eigen-ruimteheld-formule van een grotere schaal te voorzien. Laat mij urenlang goederen heen en weer vliegen, maanbasissen bouwen en interessante conflicten oplossen; voldoende slaap en voeding waren toch al nooit mijn beste statistieken.

Zeker met een vroege 2023-lancering in zicht doet Starfield er echter weinig aan om twijfels uit te sluiten. De belofte van “duizenden unieke planeten” klinkt nog altijd te goed om waar te zijn — dat hebben we eerder gehoord — en de steriele ruimtesfeer doet mogelijk afbreuk aan de charme waar klassiekers als Fallout en The Elder Scrolls op gebouwd zijn. Desalniettemin schittert er hoop aan de horizon: de hoop om alle nachtrust te verliezen, omdat ik “nog even” een lading ruimte-kaaswielen naar een stel maankolonisten moet brengen.

David – Redfall – De eerste helft van 2023

Redfall is eigenlijk een aparte keuze voor mij. Ik ben niet heel erg van de shooter-survivalspellen en meestal bekijk ik toch eerst de releaselijstjes van Nintendo. Toch sprong Arkane Studios’ Redfall er dit jaar bij mij uit. Het spel is toch een beetje ondergesneeuwd door het vaak in één adem genoemde Starfield, maar dat is volledig onterecht! Met de dynamische gevechten, futuristische wapens, toffe multiplayer en interessante setting greep Redfall vrijwel gelijk mijn aandacht.

Redfall speelt zich af in een stadje met dezelfde naam, gelegen op een klein eiland voor de Amerikaanse staat Massachusetts. De pittoreske sfeer van New England komt ondanks al het bloed en geweld goed naar voren – een welkome afleiding van de vaak ronduit weinig inspirerende omgevingen in andere survival-horrorspellen. Daarnaast zijn de tegenstanders vampiers, die ik persoonlijk toch altijd interessanter en leuker vind als tegenstanders dan zombies. Al met al ziet het eruit als een verrassend kleurvolle survival-horrorgame, waar ik zeker naar uitkijk!

Kevin – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 12 mei 2023

Vraag iedere Nintendo-fan wat de belangrijkste game is voor 2023 en in bijna alle gevallen krijg je “de nieuwe Zelda-game” terug. Hoewel we nog verdomd weinig weten over het verhaal, de gameplay of zelfs welke tijd de game zich nu eigenlijk afspeelt, iedereen kijkt uit naar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ikzelf natuurlijk ook, want ik heb zo ontzettend veel genoten van Breath of the Wild. De wereld die Nintendo wist neer te zetten met interessante personages en fijne gameplay was geweldig om te bewandelen, al was het aantal kleine dungeons wat overdreven.

Zoals aangegeven is er echter nog verdomd weinig bekend van Tears of the Kingdom. We hebben wat teasers gezien en een ‘gameplay’-trailer waarin we eigenlijk geen gameplay zagen. Waar we in de teaser vooral Link en Zelda op tocht door grotten zagen, laten de eerste trailers Link ook veel in de lucht zien en zien we hem zelfs door zwevende eilanden heen vallen. Het roept nog vooral veel vraagtekens op, maar eigenlijk is het voor mij al wel duidelijk: als het meer Breath of the Wild-achtige gameplay is, ben ik al helemaal blij. Alleen iets meer variatie in dungeons graag, Nintendo!

Naar welke games kijk jij dit jaar nog uit? We horen het graag van je in de comments!