Elden Ring, Horizon Forbidden West, Dying Light 2… met alle grote releases in de eerste helft van 2022 zou je bijna zeggen dat er heel weinig overblijft voor de tweede helft. Toch komt er zeker nog genoeg aan om naar uit te kijken. We vroegen verschillende redactieleden welke games zij op hun wishlist hebben gezet (of misschien zelfs al wel hebben vooruitbesteld).

Maxime – Storyteller

Ik hou altijd wel van een game met een interessant puzzelconcept. In Storyteller is dat zeker het geval; de game geeft je een titel en visuele onderdelen van een sprookjesachtig verhalenboek, en aan de hand daarvan mag jij lekker uitzoeken hoe je het verhaaltje in elkaar zet. Je bent daarin volledig vrij, zolang het maar eindigt met de richtlijn die je hebt gekregen. De stijl ziet er erg leuk uit en als we de trailer mogen geloven kunnen we ook een flinke dosis humor verwachten. Kom maar op!

Naar alle verwachting komt Storyteller later dit jaar uit voor pc en Nintendo Switch.

David – Splatoon 3

Als ik dan toch een serie moet noemen waar ik verzamelwoede bij heb, is het Splatoon wel. Altijd als er meer content aangekondigd wordt voor mijn favoriete squid-kids gaat mijn hart een beetje sneller kloppen. Splatoon 3 bouwt voort op de eerdere Splatoon-games. Natuurlijk is er weer Turf War met allerlei gekke en uitbundige wapens, maar ook de Squid Sisters en Off The Hook zijn weer van de partij in de verhaalmodus. Ik ga niet ontkennen dat de aantrekkingskracht van Splatoon voor mij minstens voor de helft in de wereld, de personages, de cultuur en de muziek zit. En oh boy, als ik Splatoon 3 zo zie kan mijn geluk niet op!



Splatoon 3 komt op 9 september naar de Nintendo Switch.

Amador – God of War Ragnarök

God of War Ragnarök staat al jaren bovenaan mijn lijstje. De voorloper uit 2018 is in mijn bescheiden mening één van de beste games ooit gemaakt. In ieder geval de beste game uit het indrukwekkende portfolio van Sony Interactive Entertainment. Als we Santa Monica Studios moeten geloven, is Ragnarök ook de afsluiter van de Noorse saga waarin Kratos en zijn zoontje wederom flink wat goden pissig hebben gemaakt. God of War eindigde ook met een flinke cliffhanger en er zijn nog wat losse eindjes waar ik graag de afwikkeling van wil zien.

Bovenstaande trailer laat nog zoveel meer interessante dingen zien. Kratos die Tyr, de échte god of war, tegenkomt. Sleeën met wolven, nieuwe vechtmoves en misschien wel een liefje voor Atreus. Mijn grootste hoop is dat we zoveel mogelijk nieuwe goden te zien krijgen, want naast een fanatieke gamer ben ik erg gecharmeerd van de Noorse mythologie.

God of War Ragnarök komt uit op 9 november.

Robert – Stray

Stray staat hoog op mijn lijstje voor deze zomer en is gelukkig niet uitgesteld naar volgend jaar. In de game speel je als een kat en moet je navigeren door een wereld die wordt bewoond door robots. Daar hoef je verder weinig woorden aan vuil te maken om uit te leggen waarom dat cool is. De eerste beelden van de game zien er zeer goed uit. Met name de bewegingen van de kat zijn bijzonder realistisch. Ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal gaan ontdekken in de wereld die BlueTwelve Studio voor ons creëert.

Nu komt Stray als het goed al op 19 juli uit en daarna is het een hele tijd erg rustig qua gamereleases waar ik echt naar uitkijk. Gelukkig gaan we het jaar afsluiten met een nieuwe Pokémon-game, wat altijd de betere jaren zijn. Het meest spannende aan Pokémon Violet en Scarlet vind ik de belofte dat er in co-op gespeeld kan worden. Tot vier spelers zouden tegelijk door dezelfde wereld moeten kunnen rennen, wat zou betekenen dat je eindelijk écht samen op avontuur kunt in een Pokémon-wereld.

Stray verschijnt op 19 juli voor pc en PlayStation.

Edward – The Last of Us Remake

Eigenlijk vind ik het helemaal nergens op slaan. Een game voor de PS3, die al in 2013 uitkwam. Waarin ik tientallen uren heb gestoken om de platinum-trofee te halen. Waarvan ik de multiplayer grijs heb gespeeld (makkelijk nog eens 100 uur). En waarvan ik daarna, na het uitkomen van de PS4, toch ook de ‘remastered’ PS4-versie heb gekocht en opnieuw 100% heb willen halen. Een game waarvan ik ook het zowel grafisch als verhaaltechnisch overweldigende tweede deel heb uitgespeeld.

Eigenlijk vind ik het helemaal nergens op slaan, dat ik uitgerekend van die game stiekem toch weer uitkijk naar de remake voor PS5. Een remake. Van een PS3-game uit 2013. Voor de PS5. Het verhaal van Ellie en Joel is bekend. Het is gespeeld. Het is helemaal klaar. Als er één game is die géén remake behoeft, is het wel deze game. Want de PS3-versie was haast perfect. En toch. Toch kijk ik ernaar uit en weet ik vrijwel zeker dat ik hem nog eens (voor de derde keer) helemaal uit ga spelen.

De release van The Last of Us Part 1 op PS5 is op 2 september 2022.

Kevin – F1 Manager 22

Als laatste op komen dagen om een rondje redactie in te vullen, betekent over het algemeen dat mijn eerste, tweede en derde keuze in dit soort lijstjes al bezet zijn. Zo staat Splatoon 3 hoog op het lijstje, maar daar is David al mee aan de haal gegaan. Daarnaast vind ik het ook een beetje flauw om Persona 5 Royal op de lijst te zetten – want hoewel ik er enorm naar uitkijk, is het simpelweg een re-release op andere platformen. Dus ook die laat ik lekker buiten wegen.

Desondanks zijn de twee games die ik op het vizier heb niet heel ver buiten mijn straatje te vinden: F1 Manager 22 en Xenoblade Chronicles. Bij F1 Manager 22 kan ik eindelijk eens in de schoenen stappen van de grote teambazen uit de koningsklasse van de autosport, om te kijken of de beslissingen die ze maken nou ook echt zo achterlijk zijn als dat wij vanaf de bank altijd maar roepen. Het lijkt erop dat we ieder klein aspect van een Formule 1-team kunnen gaan managen en hoewel ik helaas geen Pixel Vault Racing-team kan oprichten, kan ik allicht ervaren hoe het is om Max Verstappen en Fernando Alonso in één team te managen.

Terwijl die urenlange races aan de gang zijn op mijn pc, kan ik in de tussentijd de wereld van Xenoblade Chronicles 3 gaan verkennen. Hoewel het op het eerste gezicht weer een heerlijk cliché-verhaal over de kracht der vriendschap lijkt te worden, is dat iets wat ik in de huidige staat van onze wereld momenteel prima kan gebruiken. De game belooft grootser, meeslepender en dynamischer dan ooit tevoren te worden, dus dat zal waarschijnlijk weer betekenen dat ik 150 uur in het spreekwoordelijke Japanse putje zie verdwijnen.

Xenoblade Chronicles 3 is vanaf 29 juli te koop voor de Switch, terwijl F1 Manager 22 vanaf 30 augustus voor Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X / S is te krijgen.