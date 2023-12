De meest legendarische musicalmomenten in games van 2023

Enter games, stage left

Voor musical-fans zijn videogames niet altijd de meest logische plek om je heil te zoeken. Vaak worden musicals een beetje gekscherend afgedaan door een zingend poepmonster of iets in die trant. Nu we 2023 afronden, kunnen we echter wel stellen dat ook de musical langzaamaan doorbreekt in gaming en dus zetten we onze favoriete momenten op een rij – en blikken we vooruit naar wat er nog komen gaat.

Een verhaal vertellen met zang en dans is niets nieuws natuurlijk, maar het musicalgenre komt in gaming maar schaars naar voren. We kennen natuurlijk allemaal de legendarische opera-musical-scene uit Conker’s Bad Fur Day, terwijl de Street Fighter-persiflage Arm Joe gebaseerd op Les Miserables door velen is verdrukt. Het was dan ook een verrassing dat we in 2024 niet een keer, maar gewoon met regelmaat van musicals in games mochten genieten.

Intro: de zingende Piranha Plants in Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder is een trip an sich, waarbij je jezelf regelmatig de vraag kan stellen hoe het gaat met de developers na het nemen van zoveel LSD. Een loodgieter uit New York die verandert in een olifant, pratende bloembollen en planten die de wereld om je heen laten draaien – het is een ervaring op zichzelf.

Maar het moment dat ik wist dat dit een game voor mij was, was het tweede level van de game: Piranha Plants on Parade. Een duidelijke verwijzing naar de Pink Elephants on Parade uit Disney’s Dumbo is deze hallucinerende trip, een kort stukje musical waarbij de Piranha Planten al hummend en huppelend Mario opjagen naar het volgende level. De Marimba-blokken waar je in hoog tempo overheen rent versterken het musicale effect, helemaal wanneer je ontdekt dat de Joy-cons op de toonhoogte mee vibreren.

Super Mario Bros. Wonder is exclusief op de Nintendo Switch te spelen.

Eerste akte: Figment 2: Creed Valley

Het menselijke brein is een bijzonder complex stukje techniek en wordt nog wat complexer als dit het toneel is voor een videogameavontuur. In Figment 2: Creed Valley neem je de controle over Dusty en Piper terwijl ze het menselijk brein verkennen en orde terug proberen te brengen.

Daarbij zitten ze duidelijk in het brein van een musicalgekkie zoals ondergetekende, want ieder eindbaasgevecht breekt uit in een muziekstuk. Niet van Dusty en Piper zelf, maar van de eindbazen die in zang en dans haarfijn uitleggen hoe ze het duo van de kaart willen vegen. Het geeft weer eens een wat andere ervaring dan keiharde rockmuziek bij je zoveelste eindbaas.

Figment 2: Creed Valley genoot een wijde release op pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X en S, en Nintendo Switch.

Tweede akte: Griekse goden maken hun podiumdebuut in Stray Gods

Wat is het leven zonder een goede Griekse tragikomedie? EA-alumnus David Gaider en zijn kompanen bij het Australische Summerfall Studios ontwikkelden een gedurfde combi tussen visual novel en musical. In Stray Gods: The Roleplaying Musical kies je zelf hoe de nummers zich ontvouwen. Dat doe je door tijdens het zingen keuzes te maken waarmee je reageert op gebeurtenissen en andere personages om je heen.

Ondertussen wordt de gameplay verweven met een verhaal waarin jij terechtstaat voor een moord die je niet gepleegd hebt. De aanklager? Athena zelf, wiens laatste muze onder dubieuze omstandigheden het loodje gelegd heeft. Omdat jij diens muzikale krachten geërfd hebt, lijk je een duidelijk motief te hebben. Daarnaast geeft dit element verhaaltechnisch een reden waarom veel van de vijf à zes uur lange game in zang wordt doorlopen. Een fijn tussendoortje, maar wel een die mij de rest van het jaar bijgebleven is.

Stray Gods: The Roleplaying Musical is te spelen op pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Xbox Series X en S, en Nintendo Switch. Onze volledige review is hier te vinden.

Derde akte: rol de dobbelsteen voor een solo in Baldur’s Gate 3

De zes Game Awards, zes Joystick Awards en een boel nominaties voor de BAFTA Game Awards tonen wel aan dat Baldur’s Gate 3 werkelijk van alles heeft: goede RPG-mechanics, een getalenteerde cast, uitdagende gevechten en… een musicalnummer? In de eerste akte duikt de duivelse Raphael al op en tegen de derde akte kun je hem opzoeken in zijn eigen House of Hope.

Wanneer dit escaleert, valt Raphael je niet alleen aan met zijn spreuken, maar ook met een verrassend pakkend en donker musicallied. Op die manier begeleidt hij eigenlijk zijn eigen boss fight. Acteur Andrew Wincott vertelt tijdens een interview met Dan Allan dat hij gebeld werd met de vraag of hij ooit eerder zang opgenomen had. Tot dan toe had de acteur daar nog geen kaas van gegeten, maar hij stond er zeker voor open. Tijdens de daaropvolgende opnamesessie werkte componist Borislav Slavov samen met Wincott aan de timing en vertolking van het nummer. Dat leverde uiteindelijk een theatraal en overweldigend lied op dat stiekem veel te kort is voor uitdagende en spannende boss fight die erop volgt.

Baldur’s Gate verscheen eerder dit jaar op pc en PlayStation 5. Sinds begin december is Larians rpg ook op Xbox Series X en S verkrijgbaar. Meer weten over Baldur’s Gate 3? Lees dan hier ons interview met acteur Neil Newbon, of kickstart je avontuur met onze companion-gids.

Finale: We Sing schiet in Alan Wake 2 zijn doel niet voorbij

Het onverwachte hoogtepunt dit jaar voor musicalliefhebbers in games had bijna niet in het opgeleverde eindproduct gezeten als het niet aan creatief regisseur Sam Lake had gelegen. Wanneer je de afgelopen maanden op het internet bent geweest, heb je de musicalsectie uit Alan Wake 2 met de naam ‘We Sing’ bijna niet kunnen missen.

In de bizarre wereld van Alan Wake neem je opnieuw plaats op de bank van het talkshowprogramma van Mr. Door. Maar een normaal interview is het niet, wanneer men begint te zingen en de gitaren van de Old Gods of Asgard aan slaan. Terwijl jij jezelf door een enorme televisiestudio beweegt en de schimmen uit de duisternis moet verslaan, hoor je op de achtergrond het interview en het epische nummer Herald of Darkness.

Je zou haast aan het einde van het level doodgaan zodat je het ruim kwartier lange segment opnieuw kan proberen.

Onze volledige review van Remedy’s ambitieuze horrorgame is hier te lezen.

Dit waren onze favoriete musicalhoogtepuntjes in de games van 2023, maar welke zang- en dansmomenten zijn jou dit jaar bijgebleven? Laat het ons weten in de reacties hieronder!