Mijn goede voornemens voor seizoen 13 van League of Legends

Dit jaar wordt alles anders. Echt!

Het voorseizoen van 2023 bracht ons nieuwe items, meer soorten pings, de verbeterde Chemtech Drake en liet ons snuffelen aan schattige jungle pets. Vanaf morgen spelen we weer voor het echie, want dan is de aftrap van seizoen 13. In het zesde seizoen dat ik League speel wil ik nu eindelijk eens een victorious skin scoren door in ranked te vlammen. Met dat doel heb ik een lijstje goede voornemens gemaakt dat ik graag met jullie deel.

Mijn goede voornemens voor 2023 hebben niet alleen te maken met het stijgen op de ranked ladder, maar beslaan het hele spectrum van League of Legends. Van mijn gewoontes tijdens het gamen tot mijn kijkgedrag bij LoL Esports. Van mijn in-game verzamelwoede tot de voorbereiding op seizoen 2 van Arcane. 2023 wordt een jaar van vooruitgang; 11 januari is Progress Day!

Jayce wenst iedereen een gelukkige Progress Day!

1. Terug naar de jungle

Ik heb de afgelopen maanden in ranked voornamelijk Lux en Seraphine support gespeeld. Dat deed ik uit gemakzucht en dat is een slechte raadgever. Mage supports zijn lekker relaxed om te spelen, want ze horen technisch gezien tot de wat simpelere champions. Positionering maakt niet zoveel uit, zolang je maar op een afstandje blijft en de hitboxes van de skill shots zijn breed genoeg om bij een normaal concentratiepeil altijd wel iets te raken. So far, so good.

Lux’ Final Spark raakt altijd wel iets

Ik steeg echter nauwelijks op de ranked ladder. Mijn winrate met Lux en Seraphine ligt net boven de vijftig procent, terwijl ik als persoonlijke grade meestal een A of S haal. Support is in professioneel League of Legends een hartstikke belangrijke rol, maar in mijn potjes Solo Q kon ik blijkbaar geen al te groot stempel drukken op de uitkomst van de match. Ook wilde het tussen mij en de bot laner vaak niet zo boteren. Daarover later meer.

Scrollend door mijn resultaten op League of Graphs zag ik dat ik de hoogste winrate heb op Nunu en Zac. Eigenlijk wist ik het ook wel: tank junglers zijn mijn fort. Mijn voornemen is om in seizoen 13 weer ‘gewoon’ de jungle in te trekken. Het vraagt wat meer van mijn concentratie en beslissingsvermogen, maar juist daardoor heb ik een grotere invloed op de uitkomsten.

De ruige jungle van Summoner’s Rift

Er is voorafgaand aan dit seizoen flink gesleuteld aan de bestaande items en er zijn een paar heerlijke tank-items bijgekomen. Ik moet normaal gesproken best lang wennen aan veranderingen in de game, maar de nieuwe items bevielen me meteen goed. Vooral Jak’Shoe, the Protean doet het perfect op Zac en Nunu, want het geeft je stevige defensive stats plus een soort burst damage. Oh, en je kunt nu naast je mythic item ook een Sunfire Aegis en/of Turbo Chemtank bouwen, want die hebben de mythic status verloren. De tank-meta is terug!

2. Minimap checken

Ach ja, mijn achilleshiel. Het klinkt zo simpel: werp om de tien seconden een blik op de minimap zodat je weet waar vriend en vijand zijn. Echter zodra ik ben afgeleid, omdat ik in duel ben, een minion moet last hitten of een kikker zie, vergeet ik dat kleine vierkantje rechtsonder in mijn scherm.

De grootste kikker heet Gromp

Ik ben ontelbare keren verrast door vijanden die ‘plotseling’ ergens opduiken, of door teamgenoten die met Baron Nashor bezig zijn terwijl ik sta te chillen in de bot lane. Maar genoeg is genoeg. Een timer die om de tien seconden biept gaat me in seizoen 13 aan een betere map awareness helpen.

3. Stoppen met flamen

Flamen en trollen (hoe ‘gerechtvaardigd’ ook) loont nooit! Als je op tilt slaat, laat je je teamgenoten en jezelf slechter spelen. Iedereen verliest energie aan het gebekvecht en randzaken worden belangrijker dan het vernietigen van de vijandelijke nexus. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar hoe komt het eigenlijk dat we zo snel kwaad worden in League en andere multiplayer-games?

In de psychologie is onderzoek gedaan naar de zelf-dienende attributiefout. Die komt er op neer dat mensen geneigd zijn om succes aan hun eigen interne kwaliteiten toe te schrijven, maar falen aan externe factoren zoals andere mensen. Dat komt je waarschijnlijk wel bekend voor. Als je midden in een chaotische Baron fight de vijandelijke jungler doodt komt dat door jouw waanzinnige outplay (en niet doordat die jungler al geslowd was door een teamgenoot), maar als jij het loodje legt in de bot lane komt dat doordat je support het waagde te recallen (ook al was dat al een halve minuut geleden) en dus niet ter plaatse was om je te beschermen.

Het was allemaal de schuld van het keyboard

Fouten lijken altijd de schuld van een ander, maar zo is het natuurlijk niet. Zeker in een ranked match speel je met vijanden en teamgenoten die ongeveer even sterk zijn als jij. Je kunt ervan uitgaan dat iedereen zijn best doet, maar ook dat iedereen fouten maakt die horen bij het niveau waar je op speelt. Jij ook. Als je dit beseft wordt het misschien makkelijker om niet op tilt te slaan en dat zal je winrate zeker ten goede komen. Ik ga seizoen 13 in elk geval met het voornemen in om niet meer te gaan flamen als mijn teamgenoten niet doen wat ik wil, maar blijkbaar een optie hadden die in hun ogen beter was.

4. Honderd keer mastery 7

Als ik geen ranked speel, probeer ik altijd zoveel mogelijk mastery tokens te verzamelen op Summoner’s Rift. Mijn uiteindelijke doel is om alle champions mastery 7 te krijgen. Ik ben ongeveer op de helft (87) en het is mijn voornemen voor seizoen 13 om in ieder geval de honderd te halen.

Mastery points verzamel je natuurlijk passief door gewoon met een champion te spelen, maar tokens voor mastery 6 en 7 krijg je door een S-, S of S+ grade te halen met de betreffende champion. Je grade wordt bepaald op basis van je prestaties tijdens de match in vergelijking met alle andere spelers met die champion in die rol. Riot Games heeft nooit naar buiten gebracht hoe dit precies wordt berekend, maar ik heb wel een paar tips voor je om een hoge grade te halen. Deze tips moet je in normal play toepassen, nooit in ranked, want daar heb je andere prioriteiten!

In alle rollen, behalve support, is het natuurlijk belangrijk om op een hoog K/D te eindigen, maar het is vooral essentieel om een hoge farm-score te halen. Als je tegen het einde van de match op 15/2 staat, ga dan niet als een gek meer kills hunten, maar concentreer je op het farmen. Je moet zeker een farm-score van zeven minions/monsters per minuut hebben (alle jungle camps tellen voor vier), dus in een match van dertig minuten heb je minstens tweehonderd farm nodig. Het wordt je niet altijd in dank afgenomen (eerst even vragen), maar ‘roof’ zoveel mogelijk minion waves en jungle camps van je teamgenoten.

Minions zijn er om gefarmd te worden

Als je in de rol van support een S- of hoger wilt halen gelden andere regels. Farmen doe je niet als support, dus daar wordt niet naar gekeken en ook K/D is niet zo belangrijk. Je moet vooral veel assists scoren tijdens de match. Als je een enchanter-support speelt, moet je ook zo vaak mogelijk je abilities gebruiken om je teamgenoten te beschermen of te versterken. Wacht dus niet de hele tijd op precies het juiste moment, maar gewoon spammen die hap. Tenslotte moet je als support ook een hoge vision score halen. Roam over de map en recall nooit voordat je al je wards hebt geplaatst, al is het maar in een cirkeltje om je heen!

5. Minder geld uitgeven

Heb ik die zeventiende Lux-skin echt nodig? Dat vraag ik me soms af. Het antwoord is nee, maar skins verzamelen is wel hartstikke leuk. Dat blijf ik dus ook komend seizoen doen, maar alleen indirect, via de zeven tot acht event passes die in de loop van het jaar uitkomen. Zo’n event pass kost ongeveer veertien euro. Als je er de uurtjes in steekt levert het je altijd een mooie prestige skin op plus vijftien tot twintig skin-shards uit chests of orbs. Daar moet genoeg tussen zitten om me tevreden te houden. Mijn voornemen is om buiten de passes om geen geld meer uit te geven aan skins… totdat er een nieuwe skin voor Poppy wordt uitgebracht.

Mijn favoriete skin in de hele game: Lollipoppy

6. Mijn LoL Esports palet uitbreiden

Elk jaar zit ik aan de buis gekluisterd bij de twee grote internationale evenementen in professioneel League of Legends: de Mid-Season Invitational en Worlds. Van de regionale competities kijk ik alleen de LCK (Zuid-Korea) regelmatig. De LCK is samen met de LPL (China) veruit de sterkste regio in LoL Esports. De internationale prijzen worden sinds seizoen 3 eigenlijk altijd tussen Zuid-Korea en China verdeeld. Mijn voorkeur gaat uit naar de LCK, omdat het de meest aansprekende spelers heeft (Koreaanse spelers zijn ook de enigen die regelmatig in andere competities opduiken) en omdat ik zelf in Zuid-Korea geboren ben.

De regerend wereldkampioen: het Zuid-Koreaanse DRX

Dit jaar ga ik mijn horizon verbreden en heb me voorgenomen wat meer wedstrijden te kijken uit de andere grote competities. Ik let dan vooral op de junglers natuurlijk. Wat zijn de beste routes door de jungle, wanneer moet ik ganken en welke champions doen het goed in de meta? Ik kan nog heel wat leren van junglers als JieJie (Edward Gaming, China), Elyoya (Mad Lions, Europa) of Psyosik (Team Liquid, Noord-Amerika). Oh, en de vermaarde en zeer uitgesproken bot laner Doublelift is na een sabbatical terug in de LCS dus dat gaat vuurwerk geven.

7. Nog een keer Arcane kijken

In de Netflix-animatieserie Arcane, die in de wereld van Runeterra speelt, valt altijd wel iets nieuws te ontdekken. De scènes stromen over van League of Legends lore en details. Ik reis komend jaar zeker terug naar Piltover en Zaun om de avonturen van Jayce, Caitlyn, Jinx, Mel en Viktor nog een keer te volgen. Hopelijk als voorbereiding op het tweede seizoen in december?

Wat zijn jouw plannen voor seizoen 13? Ga je tryharden in ranked of hou je niet van die stress? Geef je een vermogen uit aan skins of laat je de game helemaal links liggen en kijk je alleen LoL Esports en Arcane? Laat het ons weten in de comments.