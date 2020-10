Tja, ik vond het tijdens mijn eerste speelsessie een flinke tegenvaller dat ik de missie in ongeveer twee uurtjes kon afronden. Voor ik er erg in had, was ik aan het einde van het level en zocht ik mijn weg naar het extractiepunt. Toch betekende dit niet het einde van de game. In Ground Zeroes kun je namelijk tal van extra missies doen, verzamelvoorwerpen zoeken of een hele andere speelstijl uitproberen.

Ook nu, na een aantal jaar, merkte ik dat je flink je creativiteit kwijt kunt in je speelstijl. Door de open wereld kun je ervoor kiezen om eerst alle prisoners of war te bevrijden, een MSF-lid te extracten of bij daglicht het verdedigingsmechanisme van de basis onschadelijk maken.

Wat erg goed is aan de open wereld, is het feit dat vanuit elke hoek vijanden kunnen komen en je moet anticiperen. Hierdoor wordt het stealth-gedeelte een stuk spannender. Patrouilles splitsen bijvoorbeeld op, of veranderen opeens van richting. Het plannen en timen van de meest ideale route is wat de game zo herspeelbaar maakt.