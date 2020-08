Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid 2 maakte bij veel mensen de verwachtingen niet waar. Dit was vooral te danken aan de vele filmpjes en dialogen waar je niet makkelijk doorheen kwam. Gelukkig had Hideo Kojima bij het derde deel goed naar de kritiek geluisterd en flink wat gameplay-elementen toegevoegd. Hoewel het eerste gedeelte van de game vrij passief is, wordt de rest van de game goed in balans gebracht. Zo zijn de gesprekken over de radio vaak optioneel en kun je deze keer zelf beslissen of je extra uitleg wilt.

De vele filmpjes zijn vaak interactief en laten je bijvoorbeeld van camerastandpunt veranderen. De verborgen referenties die je soms vindt zijn het leuke aan dit element, maar ook de vele aanwijzingen die je anders niet kunt achterhalen. Ik kwam dus een aantal referenties naar de eerste twee games tegen, waardoor je een aantal grappen beter snapt.

Je bent al met al zeker 22 uur bezig om de game uit te spelen. Dit is opvallend lang, vergeleken met de tien uur uit de vorige games. Ik heb me wederom niet verveeld met deze game. Een element wat ik totaal ben vergeten na al die jaren is de minigame Ape Escape. Hierin moet je op aapjes jagen binnen een bepaalde tijd. Erg leuk, maar ook zenuwslopend.

Wel moet ik toegeven dat mijn PlayStation 2 flink hard moest werken, maar dat vind ik ook niet vreemd na al die jaren. De game ziet er zelfs na 15 jaar nog prima uit en werkt als een trein.