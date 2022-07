Het is geel en rent door de jungle van League of Legends

Tussen de gebaande paden van Summoner’s Rift ligt een donker gebied waar monsters wonen en honingfruit groeit: de jungle. Hier neem je het op tegen de zachtaardige scuttlecrab, maar ook tegen dieren die terugvechten zoals raptors of murk wolves. De wezens die je doodt belonen je met goud en ervaring. Daarom stuurt elk team normaal gesproken één speler de jungle in. Een geharde vechtersbaas die niet bang is voor de gevaren van het onbeke … nou ja, vaak is het degene die gewoon slecht is in de andere rollen. Zoals ik.

de zachtaardige scuttlecrab

Al menig jaar wandel ik door de jungle. Op zoek naar kansen om mijn teamgenoten te helpen door hun lane binnen te vallen (ganken) om een numeriek overwicht te creëren, of op jacht naar een draak of ander dier dat dood moet. En soms loop je natuurlijk je vakgenoot van het vijandelijke team tegen het lijf. Ik heb het een tijdje geturfd en op mijn niveau is dat in meer dan de helft van de matches: Master Yi!

“The key to immortality? Not dying”

Master Yi hoort bij de veertig champions die vanaf de release van League of Legends in het spel zitten. Hij is een zwaardvechter uit het dorp Wuju in Ionia die gewapende strijd als een laatste redmiddel ziet. Hij strooit liever met diepzinnigheden zoals “the focused mind can pierce through stone” of “anger gives motivation without purpose”. Denk daar maar eens over na.

Master Yi (een speling van het woord mastery) heeft een eenvoudige kit van vaardigheden. Hij wordt vaak denigrerend Master Q genoemd. Soms lijkt het alsof hij alleen naar een vijand hoeft te rennen en op de Q-toets te drukken om een kill te scoren. Met de Q doet Master Yi een alpha strike, een furie van zwaardhouwen die amper te ontwijken valt. Dit herhaal je gewoon bij de volgende vijand en bij de volgende – je snapt het.

Hij wordt vaak denigrerend Master Q genoemd

Een andere bijnaam van Yi is Master Pentakill omdat hij in League of Legends na Katarina met de meeste regelmaat alle vijf zijn tegenstanders doodt. Dit is waarom ik hem in een ranked game meestal ban als ik jungler speel. Ook al kan ik hem zelf in de jungle wel aan (daarover later meer), hij vormt vaak een te groot gevaar voor mijn teamgenoten.

Yi has left the building

De eenvoud van het spelen met Master Yi zorgt er ook voor dat zijn kit door de spelontwikkelaars in principe niet eens zo sterk is gemaakt. Dat zou hem namelijk overpowered maken. Mede hierdoor wordt hij in professioneel League of Legends amper gespeeld: hij mist een aantal vaardigheden die in pro play essentieel zijn. Zo heeft hij geen enkele vorm van crowd control (cc), wat wil zeggen dat hij geen manier heeft om de bewegingsvrijheid van vijandelijke champions te beperken.

Daarnaast is Master Yi een jungler die in het begin van de match vaak AFK farmt – hij haalt goud en experience uit jungle camps en vermijdt confrontaties met vijandelijke champions. Hierdoor lijkt het voor zijn teamgenoten soms alsof hij in het begin van de match helemaal niet mee doet. Als Master Yi dit zogenaamde powerfarmen echter goed doet, dan wordt hij later in het spel vaak een onstuitbare moordmachine.

Voor summoners die Master Yi (willen gaan) spelen is er trouwens goed nieuws. Hij krijgt binnenkort een mini-rework waardoor zijn zwaard zelfs door muurtjes heen kan steken (één derde meer attack range) en jij voortaan zelf kan bepalen op welke plaats hij na zijn alpha strike weer tevoorschijn komt. Yikes.

De leerling verslaat de meester

Terug naar de jungle. Daar loop ik als Zac of Willump mijn ding te doen. Plotseling komt het gele gevaar op me afgerend en drukt op zijn Q. Het eerste wat ik moet doen is… hem gewoon uit laten razen. Dat is meteen ook de belangrijkste tip om Master Yi te verslaan: verspil geen abilities tijdens zijn alpha strike! In die 0,858 seconden is hij untargettable en immuun voor crowd control. Technisch gezien verdwijnt hij even. Als hij weer met zijn voeten terug is op Runeterra geef je hem de volle laag.

Speel je een draft gamemode? Dan is Master Yi één van de makkelijkste junglers om te counterpicken, . Er zijn veel champions die goed tegen hem zijn opgewassen in een tweegevecht. Ik had veel succes met Gwen en met Rumble in the jungle, maar van oudsher heeft hij twee hard counters in de vorm van Rammus en Jax. Rammus is een stekelige bal waaraan Yi zichzelf bezeert als hij er op inhakt en Jax slaat simpelweg harder terug, ook al heeft hij slechts een lantaarnpaal als wapen. Jax en Master Yi hebben trouwens allebei een masker op met een aparte hoeveelheid brillenglazen erin. Jax heeft zes lenzen en Master Yi zelfs zeven. Daarentegen hebben ze allebei wel gewoon twee ogen. Raadselachtig.

Jax met zes lenzen in zijn masker

Tenslotte wil ik als modernere counterpick Wukong noemen, een brutale aap die furore maakt in de jungle. Wukong heeft een winrate van circa 57% tegen Master Yi. Hij kan een clone van zichzelf creëren waarmee hij Yi’s Q-ability kan ontwijken. Als hij zijn ultimate ability cyclone goed timet (dus ná alpha strike) is de Wuju-meester kansloos. Het grappige is dat Wukong in de lore van League of Legends de leerling is van Master Yi. Eerst heette hij gewoon Kong, maar nadat hij zich bewezen had in de Wuju-stijl werd hij Wukong.

Dus vraag jezelf af of je voor “Master Q” uitgemaakt wil worden in all-chat of juist degene wil zijn die hem op zijn plek zet. To Yi or not to Yi?