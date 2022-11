Marvel Snap laat me niet meer los

En dat is een probleem

Ik ben zeker niet de grootste Marvel-fan die op de redactie rondloopt en ik heb sinds Hearthstone ook alle hoop verloren dat ik ooit nog een kaartspel ga kunnen bijhouden. Daarom ben ik verbaasd dat juist Marvel Snap mij niet meer loslaat en ik dagelijks bezig ben met potjes winnen en nieuwe kaarten verzamelen. Wat gebeurt hier?

Ergens na de derde Iron Man ben ik afgehaakt bij het Marvel Extended Universe. Wat mij betreft zijn er niet alleen veel te veel films, maar duren ze ook nog eens allemaal ontzettend lang. Ik heb dus niet echt een idee wie Thanos is en als er geen Spider-Man in zit, ga je mij niet in de bioscoop vinden. Niet de ideale klant voor Marvel Snap dus, maar dat blijkt allemaal niets uit te maken.

Zes minuten hard gaan

Marvel Snap is een eenvoudig kaartspel voor op je smartphone, waarin de instapdrempel zo laag mogelijk is gehouden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Hearthstone heb je een deck van slechts twaalf kaarten. De uitkomst van het spel wordt vooral bepaald door je eigen keuzes en wat er gebeurt op het speelveld. Het meest prettige aan de game is dat het weinig tijd kost om het een beetje onder de knie te krijgen en potjes hooguit zes minuten duren.

De game kent slechts zes beurten, waarin jij op twee of meer van de drie locaties zoveel mogelijk punten moet zien te verzamelen met je kaarten. Als dat lukt, win je het potje. Heb je halverwege het potje het idee dat het een beetje lekker gaat, dan kun je de inzet verhogen (Snap). Dit betekent dat je bij winst iets meer punten erbij krijgt op de ladder en als je verliest je iets verder terugzakt.

Sta je dus te wachten op een trein die over tien minuten komt? Dan kun je dus in alle rust even iemand helemaal de grond in boren met je nieuwe Spider-Man-deck. Ben je koffie aan het zetten? Hop, even een potje Marvel Snap waarin je de vloer aanveegt met iemand die niet snapt dat je Elektra noooooit in de eerste beurt moet spelen. Zes minuten is precies goed als je eigenlijk helemaal geen tijd hebt om te gamen.

Oneindig aantal kaarten

Tot zover gaat het allemaal goed, tot je ‘s avonds in bed denkt dat één potje nog wel kan, want je hoeft morgen pas om acht uur op. Het werkt hetzelfde als one-more-turn in Civilization: één beurt duurt niet zo lang en kan nog wel, maar als je dat 35 keer doet is het opeens twee uur ‘s nachts. Dat effect heeft Marvel Snap ook en dat is heerlijk.

Dat komt niet alleen door de korte, spannende potjes, maar ook doordat er altijd wel een nieuw doel voor je klaar ligt. Je kunt namelijk je kaarten upgraden, waardoor je levels omhoog gaat, die je vervolgens weer nieuwe kaarten kunnen geven, die je vervolgens weer kunt upgraden, die je- oké, je weet waar dit naartoe gaat. En nu denk je: maar met al die potjes in de late uurtjes kom je onderhand wel bij het maximale hoogste level? Ik heb werkelijk geen flauw idee, want toen ik probeerde te kijken wanneer de level-boom ophield, ben ik op een gegeven moment maar gewoon opgehouden met scrollen.

Waar houdt dit op?

Het stomme is dat Marvel Snap verder precies hetzelfde doet als andere free-to-play-games waar ik met een grote boog omheen loop. Er zitten nota bene exclusieve kaarten achter een season pass, die je dus alleen kunt krijgen als je geld neerlegt. Een vorm van pay-to-win dus. Het maakt me alleen allemaal geen zak uit, want ik wil vooral een pixelated Hulk-kaart die helemaal niet in de season pass zit!

Marvel Snap heeft de competitiviteit die ik dacht bij Hearthstone te hebben achtergelaten weer in mij naar boven gehaald. Ik heb daarnaast ook weer last van een verzamelwoede die vergelijkbaar is met een achtjarige die alleen maar pakjes Pokémonkaarten voor zijn verjaardag vraagt. Het probleem is dat Marvel Snap nog in een soort early access-fase is en dus eigenlijk nog niet eens echt af is. Waar gaat dit eindigen?