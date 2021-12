Nu is Lego Star Wars Battles een Apple Arcade-game. Voor wie dit niet kent: dat is een abonnement waarmee je voor een vast bedrag per maand onbeperkt spellen uit een bibliotheek kunt spelen. Belangrijk detail: de games mogen geen extra kosten met zich meebrengen, omdat de dienst er ook op is gericht op ouders die hun kinderen een veilige game-omgeving willen bieden.

Ook Lego Star Wars Battles moet zich hieraan conformeren en bewijst daarmee meteen dat games veel leuker zijn zonder de microtransacties. Je speelt heel geleidelijk nieuwe arena’s en kaarten vrij, zodat je spel steeds complexer wordt. Win je met regelmaat? Dan gaat je ranking omhoog en kom je ook betere spelers tegen. Daarbij is het speelveld nog steeds niet altijd gelijk, want je kunt een tegenstander tegenover je krijgen die al meer bijzondere kaarten heeft kunnen verzamelen. Echter is de game zo royaal in zijn beloningen, dat je weet dat je met een paar gevechten wel weer kans maakt.

Je moet nog steeds wel aardig grinden om verder te komen in het spel en het duurt ook best even voor je meer variatie krijgt in de eenheden en torens die je kunt bouwen. Gelukkig zijn de potjes kort en spannend, waardoor de drempel om weer even een paar potjes te spelen bijzonder laag is. Daar komt bij dat de animaties volledig aan de standaard van Lego-games voldoen en een genot zijn om naar te kijken. Ik weet me dan ook moeilijk los te rukken van de game, zeker gezien TT Games Brighton maandelijks nieuwe doelen stelt en je doelen geeft om vrij te spelen. Het enige nadeel aan deze re-release is dan ook dat ik de game dus niet kan spelen op mijn Android-telefoon, al is dat voor de productiviteit misschien maar beter.