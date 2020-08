League of Legends LEC Summer Split samenvatting: weekend 8

Deze game gaat al snel vrij gelijk op. First blood wordt gehaald wanneer S04’s Gillius de toplane gankt om Odoamne te helpen. Hier wordt Gillius neergehaald door MAD’s Shad0w en Orome. Ondertussen gaat in de midlane MAD’s Humanoid neer, doordat hij de damage van S04’s Abbedagge heeft onderschat. Even later springt MAD’s Humanoid opnieuw op Abbedagge. Zo snel als hij erin ging, moet hij er ook weer uit. Zowel andere leden van MAD als die van S04 zijn er snel bij voor hulp en het verandert in een 3v5 teamfight in voordeel van S04. S04’s Neon haalt Shad0w neer terwijl S04’s Odoamne bijna Kaiser neerhaalt en de rest van MAD zich terugtrekt. De game zet zich voort met steeds een kleine voorsprong voor S04. Na 27 minuten wordt MAD’s Shad0w neergehaald door Abbedagge en dit geeft S04 de kans om zich te richten op de Baron. Ze worden echter onderbroken door MAD, maar MAD is uiteindelijk degene die moet wegvluchten en Humanoid gaat neer. Daarna richt S04 zijn aandacht op zijn derde Drake. Later start S04’s Abbedagge een gevecht op met Humanoid in de toplane. De rest van beide teams komt er snel bij en uiteindelijk is S04 de sterkste. Abbedagge scoort in dit gevecht een quadra kill en daarna de laatste drake voor de Dragon Soul. MAD probeert nog op S04 in te springen in de Drake pit, maar S04 scoort hier een ace om vervolgens de base in te kunnen stormen om de game af te maken. Vanaf hier is de kans van S04 die de playoffs haalt afhankelijk van of XL of FNC zijn komende game verliest.