League of Legends LEC Summer Split samenvatting: weekend 7

De strijd om first blood vindt plaats na zes minuten speeltijd. XL’s toplaner Kryze keert terug naar zijn lane via teleport, terwijl zijn jungler Caedrel in een bosje staat te wachten. Samen willen ze het gevecht aangaan met S04’s toplaner Odoamne, maar ook S04’s jungler Gilius komt net in de toplane aan via de river. Zodra het gevecht losbarst, maken ook beide midlaners zich klaar voor het gevecht via hun eigen teleports. XL’s midlaner Special weet first blood te scoren op Gilius, waarna ook Odoamne en Kryze het loodje leggen. Tijdens het teruglopen naar de midlane komt S04’s midlaner Abbedagge echter Caedrel tegen en deze weet hem snel te verslaan, waardoor het toch 2-2 in kills wordt. Het volgende gevecht vindt na twaalf minuten speeltijd plaats in de botlane, waarbij S04’s support Dreams met zijn Tahm Kench-ult achter XL’s botlaners terechtkomt. Ook Gilius voegt zich bij het gevecht en samen weten ze XL’s ADC Patrik te verslaan door een Senna-ult van S04’s ADC Neon.

Dit geeft S04 zelfvertrouwen. Na het vernietigen van de towers in de bot- en toplane, blijft het team met vier spelers bij elkaar en weet het in de toplane twee kills te scoren op de botlaners van XL. Na het verkrijgen van de Rift Herald pusht S04 twee midlane turrets. S04 lijkt de complete controle te hebben over de match. Na de midlane turrets gaat ook de tweede botlane turret eraan, waarna ook de Drake en de Baron opgepakt worden. Niet veel later wordt ook de tweede toplane turret zonder problemen neergehaald. Na 25 minuten speeltijd vindt er een teamfight in de botlane plaats tijdens de push van S04, waarbij beide teams twee teamgenoten verliezen. S04 heeft echter nog de Baron-buff en gebruikt die om de bot- en midlane tegelijk te pushen. Beide base turrets gaan neer, maar tijdens het terugtrekken van S04 gaat XL het gevecht aan. Dit komt XL echter duur te staan, want Odoamne respawnt en voegt zich bij zijn team voor een vier tegen vier gevecht. De voorsprong die S04 heeft wordt sterk benut en het korte gevecht eindigt dan ook, na het respawnen van XL’s midlaner Special, in vijf kills voor S04 tegen nul kills voor XL. Daarmee heeft S04 vrij spel en wint het team de game.