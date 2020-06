League of Legends LEC Summer Split samenvatting: weekend 1

De eerste game van deze vrijdagavond waar ik het over wil hebben, is de game tussen G2 en MAD Lions. Voor deze match had ik wel mijn twijfels bij G2, gezien het feit dat ze in de vorige Split een best of five van MAD hebben verloren. Maar G2 stelde dit keer niet teleur. Het was een ongelooflijk dynamische game met vrijwel non-stop actie na de level 3-dive op MAD’s toplaner Orome. MAD kon nog enigszins tegengas geven, maar nadat G2 de Mountain Drake had gestolen, kregen zij de volledige controle. De combinatie van de synergy, de crowd control en de damage die uit de draft van G2 kwam was te veel voor MAD en G2 eindigde de game na slechts 27 minuten.

Na de hectiek en dynamiek van de eerste match, kregen we meer dan genoeg rust in de tweede game tussen Team Vitality en Schalke 04. Deze game heb ik ook besproken in het artikel over mijn verwachtingen voor de Split. En ik moet toegeven, Vitality heeft me positief verrast. De game verliep vrij traag en beide drafts wilden gewoon veel farmen. Dit is terug te zien in het korte moment dat de junglers elkaar kruisen in de rivier: beiden focussen zich alleen op de Rift Scuttler en laten elkaar verder met rust. Vitality speelt ontzettend geduldig en met veel respect voor de tegenstanders. Uiteindelijk zorgt de combinatie van de hoeveelheid damage die uit botlaner Comp en midlaner Milica komt en het healen van Labrov ervoor dat Vitality de game wint.

De laatste game van deze dag die ik wil bespreken, is er een tussen een ander underdog-team en een top 3-team van de vorige Split, namelijk die tussen SK Gaming en Origen. SK Gaming eindigde in de vorige Split op de een na laatste plek, dus mijn verwachtingen voor SK lagen nou niet echt hoog. Maar ook zij hebben me positief weten te verbazen. OG is een team dat bekend staat om langere games, dus SK speelde hierop in met een draft die sterk kon scalen. Limit’s Thresh was zeker een uitblinker in deze match, met lantaarns die zijn teamleden uit veel nauwe situaties hebben gered. Dit maakte het voor OG erg lastig om botlaner Crownshot neer te halen. Een slechte keuze van OG om zich met vijf man op de midlane te focussen voor prioriteit op de Drake, zorgde ervoor dat Zazee via de toplane hun base in kon walsen en zo ging SK Gaming er tegen alle waarschijnlijkheid in vandoor met de overwinning.

De eerste dag is zeker niet helemaal verlopen zoals ik had verwacht, en ik denk dat veel mensen het met me eens zullen zijn dat ze dit niet zagen aankomen. Op dit moment staan vijf teams op een gedeelde eerste plek. Dit zijn SK Gaming, Rogue, Fnatic, G2 eSports en Team Vitality. De gedeelde zesde plek gaat naar Origen, Excel eSports, MAD Lions, Misfits Gaming en Schalke 04.