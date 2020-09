S04 heeft vorige week vriend en vijand weer laten zien dat het niet voor niets in de playoffs staat. MAD heeft S04 dan ook niet onderschat. Andere teams waren de laatste weken niet opgewassen tegen S04 en ook MAD heeft het in de eerste game zwaar. Na deze eerste game, die lang gelijk op ging, wist S04 toch te winnen. MAD heeft hier duidelijk van geleerd en de overige drie games werden met overmacht door MAD gewonnen, waardoor er een einde is gekomen aan de #S04MiracleRun.

De actie laat in de eerste game niet op zich wachten. Al na vier minuten speeltijd gaat MAD’s jungler Shad0w voor een gank in de botlane. Dit leidt echter niet tot first blood en geeft S04 zelfs de kans het gevecht om te keren. Shad0w wordt verslagen en S04 haalt first blood. De game gaat hierna gelijk op, met kills aan beide kanten. Na meer dan twintig minuten speeltijd weet S04 twee grote teamfights rond Drake en Baron te winnen en neemt daarmee het voortouw. Na dertig minuten speeltijd vinden beide teams elkaar in de river. De teamfight wordt sterk gespeeld door S04, eindigt in een 5-0 voor S04 en zorgt ervoor dat S04 de eerste game wint.

De tweede game start na vier minuten met een aanval van S04’s jungler Gilius op MAD’s toplaner Orome. Tussen de buitenste twee toplane turrets van MAD vechten de twee het uit en het is close. Dan verschijnt MAD’s Shad0w in de lane en samen met zijn teamgenoot wordt Gilius verslagen voor first blood. MAD gaat deze game over op de aanval en vecht in iedere lane voor de controle over de game. Dit pakt goed uit; MAD blijft steeds net meer winnen dan verliezen en bouwt zo een voorsprong op. Daarbij lijkt MAD vooral te letten op Gilius, die in geen enkel gevecht echt een impact kan hebben. Na 27 minuten speeltijd divet MAD de basis van S04 in en na drie kills weet MAD de game de beëindigen.

De vierde game gaat rustiger van start, waarschijnlijk omdat het nu 2-1 staat in het voordeel van MAD. Na negen minuten diven MAD’s midlaner Humanoid en MAD’s ADC Carzzy de botlane turret die alleen verdedigd wordt door S04’s ADC Neon. Humanoid scoort hier first blood, waarna de turret een kill scoort voor Neon. Lang gaat het gelijk op, tot een dive van S04 in de toplane op MAD. Er breekt een teamfight uit en MAD’s Shad0w raakt met Lillia’s ult een sleep op drie teamleden van S04. Hierdoor scoort MAD uiteindelijk 5-1 kills en de Baron. Verschillende teamfights later, allemaal in het voordeel van MAD, wordt de game door MAD beëindigd na 31 minuten speeltijd, wat een einde maakt aan de #S04MiracleRun en wat MAD een plaats oplevert in Worlds.