Man man man, wat was dit een ontzettend spannende dag voor de playoffs. In elke game was zo sterk terug te zien dat deze teams aan elkaar gewaagd zijn. Ondanks het voordeel in ervaring dat G2 heeft, wist RGE een goede uitdaging voor het team te zijn. Beide teams hadden momenten dat ze de controle hadden. Iets wat RGE ontzettend goed deed vandaag, was in alle vijf de games First Blood halen. Tot op het laatste moment bleef het erom spannen wie in de finale tegen FNC zou komen te staan.

In de tweede game van vandaag gaat First Blood opnieuw naar RGE, deze keer naar midlaner Larssen, die een één tegen één gevecht wint tegen G2’s Caps. Na 23 minuten weet G2 een teamfight in de midlane te winnen met drie kills. Ditmaal is het dit team dat de Baron oppakt. Vanaf dit punt heeft G2 alle controle en al gauw weten ze de base van RGE open te gooien. Na net geen 30 minuten weet G2 na een laatste gewonnen gevecht ook de Nexus te vernietigen voor de overwinning.

Na een tweede win van G2 in de derde game, staat het team nu op matchpoint. Als RGE dit verliest, zal G2 het team zijn dat naar de finale gaat. Na vier minuten pakt RGE’s Hans Sama First Blood, met dank aan een goede hook van zijn support Vander’s Nautilus. RGE weet de druk op G2 hoog te houden en staat na tien minuten voor in kills. Na 24 minuten is G2’s Caps erg gericht op het neerhalen van Larssen (die ondertussen 5/0 gaat), maar hierdoor krijgt RGE de ruimte om stiekem de Baron op te pikken. Caps haalt Larssen neer, maar Larssen heeft genoeg tijd gerekt voor RGE om ongestoord de Baron af te maken. Met deze Baron kan RGE de base van G2 binnenbreken. Tijdens een laatste gevecht in de jungle weet RGE een ace te pakken en haalt G2 niemand neer. Dit zorgt ervoor dat RGE terug de base van G2 in kan om de game af te maken met een eindstand van zes tegen twintig kills voor RGE.

Vandaag lijkt het erop dat het vaste prik is dat RGE de First Blood krijgt. Deze laatste game pakt support Vander dit op, met dank aan zijn Ignite na een gewonnen gevecht in de botlane. RGE weet na 30 minuten tijd een teamfight in de toplane te winnen en hierna ook de Baron op te pakken. Na 40 minuten neemt G2 een risico door voor de Baron te gaan terwijl heel RGE nog leeft, maar ze slagen hier wel in. Met deze Baron kan G2 turret voor turret en inhibitor voor inhibitor vernietigen in RGE’s base. Na een laatste poging tot verdediging van RGE, gaan vervolgens ook de Nexus-turrets en de Nexus neer en dit betekent dat G2 na een ongelooflijk spannende Best of 5 doorgaat naar de finale, tegen Fnatic.