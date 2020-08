Na de wonderbaarlijke #S04MiracleRun mag S04 zich nu gaan bewijzen in de playoffs. Dit heeft het team dan ook zeker gedaan. Over het algemeen konden we in deze games zien dat SK wel veel controle over de Drakes en met name vaak de eerste Drake pakte, maar dit was niet voldoende. Een terugkerend patroon van S04 was de controle, de rust en het geduld. Het team heeft nauwelijks onnodig kills weggegeven. Ook wist het team elke game controle te houden over de Rift Heralds en de Baron.

De eerste game begon met een ongebruikelijke tactiek. SK stuurde zijn toplaner Jenax mee met jungler Trick om Trick een voorsprong te geven, terwijl SK’s botlaners Crownshot en Limit de toplane verdedigden. Na vier minuten moet SK’s Jenax toch de botlane turret verdedigen, maar hij wordt gedived en geeft First Blood aan S04’s Neon. Na een keurig gespeelde game en een Baron voor S04, wordt SK wanhopig en proberen ze een kill af te dwingen op S04’s Odoamne in de toplane. Ondertussen loopt de rest van S04 SK’s base in. Enige verdediging is tevergeefs en S04 wint deze eerste match.

De tweede game begon iedereen op zijn eigen plek. Dit keer gaat First Blood naar SK’s Trick, die een vroege gank doet op S04’s midlaner Abbedagge. Dit brengt S04 echter niet van zijn stuk. Na 29 minuten weten ze een teamfight te winnen met twee tegen nul kills en hierna pakken ze de Baron. Bij een verdedigingspoging van SK gaan nog twee van zijn leden neer en kan S04 ook de Drake binnenhalen. Na 35 minuten probeert SK nog een teamfight te winnen in de midlane, maar het team gebruikt te vroeg alle ulti’s, waardoor ze al snel niet meer terug kunnen vechten. S04 wandelt over het team heen alsof het een deurmat is en vernietigt de base.

In de derde game weet SK opnieuw First Blood op te pakken, dit keer voor Crownshot. In ruil hiervoor pakt S04’s Abbedagge echter een triple kill. Een Azir met drie kills na zes minuten voorspelt weinig goed nieuws voor SK. Na 23 minuten vindt er een teamfight plaats rond de vierde Drake van de game, die S04 wint met vijf tegen nul kills, met dank aan Abbedagge’s Azir’s damage. Een tweede Baron gevolgd door nog een gewonnen teamfight voor S04 later en het team haalt ook deze keer de Nexus van SK neer. S04 gaat door naar de volgende ronde en SK ligt eruit.