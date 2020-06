Na de Spring Split zien we bij een aantal teams een verandering in uit welke spelers het team bestaat en welke lane deze spelers spelen. Vitality is één van deze teams waar veel is veranderd. Skeanz (jungler), Steeelback (support) en Saken (midlane) worden teruggezet naar het academieteam van Vitality om daar verder te trainen. Ook Selfie (midlane) verlaat het team, maar het is niet bekend naar welk team hij vertrekt. Nji, uit het academieteam, zal de rol van jungler op zich nemen en Milica neemt de midlane over. Labrov en Jactroll zullen afwisselend de support-rol op zich nemen.

Misfits Gaming heeft ondertussen een nieuwe botlaner (ADC) voor zich gewonnen: Kobbe, die voorheen voor Team SoloMid in de LCS speelde. Ook Excel eSports heeft hun toplaner Expect ingeruild voor Kryze, die voorheen voor Unicorns of Love speelde, en midlaner Mickey maakt ruimte voor de Nederlandse Special uit het academieteam van Excel.

De laatste wisseling die tot nu toe is bevestigd, is binnen G2. Voor de Spring Split wisselden Caps en Perkz om van lane, waarbij Perkz de midlane en Caps de botlane bespeelde. Dit heeft zeker ups en downs gehad, maar uiteindelijk is besloten om voor de Summer Split weer terug naar de oude posities te gaan. En dan hebben we nog het geval van Mikyx en Wunder… ik zal je eerlijk zeggen, ik weet zelf ook niet meer zeker waar dit heen gaat. Op 1 april bracht G2 voor de grap naar buiten dat Wunder naar de support-rol zou gaan en Mikyx naar de toplane, maar op 14 mei maakten zowel de laners als hun coach opnieuw deze aankondiging. Sindsdien hebben we niks meer gehoord, dus of dit nu een grap of waarheid is, blijft ons onduidelijk.