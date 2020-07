Zoals je kunt zien, staan momenteel ontzettend veel teams gelijk aan elkaar in de tussenstanden. Er zijn maar liefst vijf teams op een gedeelde vijfde plek, allemaal met 4 wins en 5 losses. Een schok hierin is dat Fnatic, een van de teams die bij de vorige Split in de finale stond, ook op deze vijfde plek staat. Ze staan gelijk aan Team Vitality, die in de vorige Split maar twee games heeft kunnen winnen.

Waar Schalke 04 zich mee bezighoudt, is me momenteel een groot raadsel. Het team wordt verpulverd door elk ander team dat op hun pad komt. In vier weken tijd verliezen ze maar liefst 8 games. In de laatste week voor de pauze winnen ze eindelijk een game: de game tegen Fnatic, van alle mogelijke teams. Dit is echt iets wat me enorm heeft verrast.

G2 is een team waar ik best wel fan van ben. De Spring Split begonnen ze ontzettend sterk met een streak van acht gewonnen games en in de finale haalden ze de titel van kampioen. Hun drafts zijn vaak uniek en ze weten hun tegenstanders meestal met veel brute kracht in een hoekje te werken. Deze Split lijkt dat echter wat anders te gaan. G2 krijgt enorm veel tegengas van alle andere teams en is hierdoor zelfs naar een gedeelde derde plek met Misfits Gaming gestuurd. Aan de top staan nu Rogue en MAD Lions, beide met zeven wins en twee losses.