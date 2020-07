League of Legends LEC Summer Split samenvatting: weekend 5

Na vijf minuten farmen vindt de eerste gank van MSF plaats in de toplane. Hier wordt FNC’s toplaner Bwipo verslagen voor first blood. Iets later voegt FNC’s jungler Selfmade zich bij Bwipo en ze proberen het gevecht aan te gaan met MSF’s toplaner Dan Dan. MSF’s jungler Razork is echter in de buurt en MSF weet hier weer een kill te scoren op Bwipo. Iets later gankt Selfmade MSF’s midlaner Febiven, maar Febivens Azir-ult duwt Selfmade onder de turret en met hulp van Razork wordt Selfmade verslagen. Na hun tweede Drake verslagen te hebben, gaat MSF voor een dive in de botlane. In de teamfight die volgt, raken veel spelers low aan beide kanten, maar ook hier weet MSF met één kill tegen nul de voorsprong te vergroten. Terwijl MSF recallt, besluit het team toch over te gaan op de aanval en de teamfight vervolgt zich. Na een zeer kort gevecht weet MSF nog twee kills te bemachtigen.

MSF weet na 25 minuten de vierde Drake, en daarmee de Cloud Dragon Soul, op te pakken. Daarnaast staat het team met tien kills tegen één iets meer dan 7k gold voor. MSF pakt de Baron, waar FNC een korte teamfight later één kill weet te scoren. Met de Baron-buff vecht MSF zich een weg naar de basis van FNC. FNC weet één kill te scoren na een gefaalde dive van MSF in de toplane, maar MSF maakt zich klaar voor de Elder Dragon. FNC laat MSF deze niet zomaar meenemen en start het gevecht. Nog voor de echte teamfight start, weet FNC MSF’s jungler Razork te verslaan. FNC blijft vechten, terwijl MSF probeert te ontkomen. Een sterke Orianna-ult van FNC’s midlaner Nemesis zorgt ervoor dat MSF niet weg kan komen en Nemesis weet een quadra kill te scoren, waarbij alleen Febiven ontkomt. Met deze gewonnen teamfight pakt FNC de Elder Dragon en de Baron. FNC pusht hard richting de basis en weet de eerste Nexus-turret te vernietigen voordat MSF FNC de basis uitwerkt. Dan breekt de beslissende teamfight uit in de midlane. Bwipo weet hier met Cho’Gaths Q een knockup te raken op drie leden van MSF. Hiermee scoort FNC twee kills en pusht het team naar de Nexus van MSF. Hier weet Bwipo weer een Cho’Gath Q te raken, deze keer op Febiven, die het niet lang overleeft. Met deze laatste push wint FNC de game.