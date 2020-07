League of Legends LEC Summer Split samenvatting: weekend 4

Voor beide teams is deze Split er een met ups en downs. Waar FNC de eerste week alle games won, was het tegendeel waar voor week twee en drie. SK had een moeilijke start, maar heeft zich goed herpakt en heeft wat sterke games op zijn naam geschreven. Deze spanning is ook in de game terug te zien. Na meer dan 6 minuten vindt er een eerste teamfight plaats in de botlane. FNC-jungler Selfmade wordt door de jungler Trick en support Limit van SK uit positie gevonden en hij wordt meteen aangevallen. Selfmade weet echter te ontkomen en de hulptroepen volgen. Met teleports van beide kanten slaat het gevecht om in een 5v5 teamfight, die FNC wint met 2 kills tegen 0.

Dit geeft FNC de kans om de eerste Drake op te pakken. Voordat ze de Drake starten, probeert FNC-toplaner Bwipo hier sneaky het team van SK aan te vallen, maar dit werkt averechts. Na een teamfight met één kill voor FNC en twee kills voor SK, pakt SK de eerste Drake op. Twee tower dives met twee kills voor FNC later ontstaat er een gevecht rond de tweede Drake. Hier komt SK er weer als beste uit, met een kill op Bwipo en de tweede Drake. Ook rond de derde Drake wordt er hard gevochten en ook deze teamfight weet SK te winnen, met 4 kills tegen 1 en de derde Drake. Dan maakt SK’s ADC Crownshot een fout, waardoor FNC drie kills kan pakken in de chase die volgt. Daarna verslaat FNC ook de Baron. De vierde Drake wordt echter vrij makkelijk opgepakt door SK, waarmee ze de Mountain Dragon Soul bemachtigen. FNC gebruikt de Baron-buff sterk en valt de basis van SK vanuit alle drie de lanes tegelijk aan. SK weert FNC af, maar het kost wel wat deaths aan beide kanten. FNC zet een goede bait op bij de Baron pit, terwijl de basis van SK aangevallen wordt door super minions. SK probeert FNC van de Baron te weerhouden, maar moet uiteindelijk toch de basis gaan verdedigen. Daarmee krijgt FNC de kans om de Elder Dragon te verslaan. Dit in combinatie met een al bijna compleet vernietigde basis levert FNC, na een laatste teamfight, de winst op.